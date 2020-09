Senador del FA testificará en juicio que el Gucci inició a Martínez, Goyeneche y Di Candia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 12 de diciembre de 2019, la abogada del cantante Gustavo “el Gucci” Serafini, Carla Jourdan, presentó en el Juzgado Civil de 4° Turno una demanda por US$ 330.000 contra el exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia y la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche.

El reclamo contra los tres dirigentes del Frente Amplio es por pago de daño moral, daño a la imagen y lucro cesante.



El escándalo comenzó cuando el cantante fue convocado por un “amigo de un amigo” para sumarse a la lista 890.

En el encuentro realizado en la oficina del líder del grupo, Humberto Castro, se le trasmitió al músico que precisaban 1.000 votos para llegar a un diputado y que él los obtendría.

Poco después, a instancias de Goyeneche y Di Candia, el exintendente Martínez pidió al “Gucci” que se bajara de su candidatura por una supuesta denuncia de abuso sexual en su contra.



Hoy Humberto Castro es senador suplente por el Frente Amplio.



En un decreto firmado el jueves 10, la jueza de 4° Turno, Ana María Bello, convocó a nuevos testigos para una audiencia que se realizará a las 11:30 horas del próximo 4 de noviembre.

Y señaló que, con relación al testigo Humberto Castro, atento a su calidad de senador, se practicará informe a fin de que declare por escrito.



La magistrada dispuso, además, que Daniel Martínez manifieste, en el plazo de cinco días, si asume la carga de la comparecencia de otro testigo (que no se presentó cuando fue citado) o solicita su conducción por una repartición policial.

Limpiar imagen.

El 20 de agosto de 2019, “el Gucci” dijo en un comunicado de prensa que Martínez, Di Candia y Goyeneche lo habían difamado y perjudicado, y que por tanto en una primera instancia les solicitó que se retractaran públicamente. “Que dijeran que se equivocaron, que no tenía ninguna denuncia por abuso o acoso hacia mujeres”, sostuvo.

“Solo exigí que se disculparan ya que me trataron como a un delincuente, como a un abusador de mujeres, sin prueba alguna... pero parece que el costo político de retractarse y pedir perdón como corresponde, es muy alto”, dijo el músico.



El artista opinó que las autoridades de instituciones del Estado lograron invertir el principio de inocencia y aseguró que por ese motivo debió salir a “limpiar su imagen”.



Y recordó: “Él (Martínez) me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles”.