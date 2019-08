El Gucci demandará a Goyeneche, Di Candia y Martínez: "Desde que empezó todo esto el trabajo bajó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Serafini, conocido por su nombre artístico El Gucci, informó este lunes a El País que realizará una demanda civil contra el candidato oficialista Daniel Martínez, el intendente de Montevideo Christian Di Candia y la directora de Desarrollo Social de la comuna Fabiana Goyeneche.

La denuncia será por daño moral, daño emergente y lucro cesante, indicó el artista y aseguró que podría ampliarse contra otras personas también involucradas, si bien todavía no sabe cuándo acudirá a la Justicia para hacerle formal.



Según lo que explicó el cantante, su abogado Ignacio Durán está analizando las declaraciones que se realizaron sobre él en el momento en que se anunció su candidatura a diputado a través de la lista 890 de la agrupación Baluarte Progresista.

"Desde que empezó todo esto el trabajo bajó”, indicó El Gucci a El País y expresó que es por este motivo que la demanda se hará en el plano de lo civil.



El artista aseguró que antes de decidir que iba a iniciar la demanda intentó hacer un acuerdo extrajudicial con las tres partes para que se retractaran públicamente de sus dichos. Como se negaron se decidió actuar a través de las vías judiciales.



La polémica que se generó a raíz del anuncio de su candidatura llevó a que Martínez le solicitara que desistiera de su intención. "Él me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles", expresó el cantante.