Francisco Sanabria: "Aporté millones y no sé dónde fueron a parar"

"Yo perdí absolutamente todos mis bienes. El cambio, el campo, la lechería, el estudio jurídico". Así se expresó ayer el expropietario del Cambio Nelson, Francisco Sanabria en el Juzgado de Concurso de 1er Turno.

Sanabria declaró como testigo en esa sede en el marco de un reclamo por US$ 842.000 presentado por un médico que depositó ese dinero en el Cambio Nelson.

A las 14:30 horas de ayer, Sanabria llegó escoltado por personal penitenciario. Descendió del vehículo con las manos esposadas y con grilletes en los pies. Saludó en forma amable a los funcionarios del Juzgado y luego ingresó a una sala contigua donde le sacaron las esposas. Es que una persona no puede declarar esposado ante un magistrado.

Ante la jueza de Concurso, Susana Moll, Sanabria dijo que luego de la muerte de su padre, el exsenador colorado, Wilson Sanabria, se hizo cargo durante un año y pocos meses del Cambio Nelson.

"Heredé la empresa y también un socio, Nelson Calvette. Él tenía su clientela. En sus tarjetas decía que era director. En otras señalaba que era propietario" del cambio, dijo Sanabria al ser consultado por la jueza sobre quién dirigía la operativa de la empresa. "Nada se modificó de lo que acordaron Nelson Calvette y mi padre cuando crearon la empresa hace 20 años. La dirigía Calvette", dijo.

Cambio Nelson. Foto: Archivo EL PAÍS

Posteriormente, la jueza preguntó si conocía al médico José V., quien reclama una cifra millonaria que depositó en el Cambio Nelson.

Sanabria: Es una persona de nuestro departamento. Él tenía una relación de amistad con mi padre. Es una persona muy querida en el departamento. Jamás tuve una relación comercial con él.

Francisco Sanabria fue diputado del Partido Colorado. Pesaba 170 kilos en 2017 cuando cerró el cambio. Adelgazó 50 por una decisión personal y otros 50 por la gran angustia que le generaron la pérdida de sus bienes y la cárcel.

Sanabria fue procesado con prisión por libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica. Hace un mes, la Justicia de Crimen Organizado lo procesó también por lavado de activos.

Confianza.

En otro tramo de la audiencia, la jueza Moll preguntó a Sanabria por la relación que tenía el médico V. con Cambirey S.A. (Cambio Nelson). Sanabria respondió que concurría dos veces por semana al cambio y en una de ellas encontraba a V. hablando con Calvette. "Entre los dos había una relación de confianza; lo mismo ocurría con mi padre", agregó.

Jueza Moll: ¿Sabe el porcentaje de interés anual que el cambio pagaba a sus clientes por los depósitos?

Sanabria: No. Nunca manejé el sistema. Eso lo hacía Calvette y la gente del Tesoro. Ellos tenían las claves de acceso al sistema. (...) Tengo claro lo que hice y lo que no hice con Cambio Nelson. Aporté más de una decena de millones de dólares hipotecando bienes y no se dio satisfacción a todos los clientes. No sé qué se hizo con ese dinero. Hay otras personas que gozan de bienes que deberán justificar cómo los obtuvieron. Cuando salga en libertad voy a presentar denuncias penales".

En otro tramo de la audiencia, Moll preguntó a Sanabria si sabía cómo surgieron las deudas del cambio con decenas de clientes.

Sanabria: Por Cambirey pasaba mucho dinero. Era para pagar servicios. Pero yo jamás autoricé que se recibiera dinero del doctor V. o de otras personas. Calvette y otras personas manejaban todo.