Recurso de Manini Ríos: "Fiscalía no tiene existencia jurídica"

A las 14:30 horas de ayer, estaba todo listo para comenzar la audiencia en el Juzgado Penal. El fiscal Rodrigo Morosoli iba a solicitar a la jueza Marcela Vargas el inicio formal de la investigación contra el candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por la eventual omisión de denunciar ante la Justicia que el exmilitar José Nino Gavazzo había confesado ante un Tribunal de Honor del Ejército que hizo desaparecer el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro en 1973.

Media hora más tarde, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, transmitió que Manini Ríos y sus abogados, Marcos Pacheco y Juan Carlos Fernández Lecchini, habían presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley que transformó la Fiscalía General de la Nación en un servicio descentralizado y contra la norma que implementó el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) a partir del 1º de noviembre de 2017.



A las 16:00 horas, Vargas decidió hacer lugar el recurso de Manini Ríos. La Suprema Corte de Justicia se expedirá dentro de cuatro o cinco meses.

En rueda de prensa, el fiscal Morosoli señaló ayer que Manini Ríos tenía obligación de denunciar un hecho ilícito ocurrido en democracia. “No denunció y tampoco lo hizo a sus superiores. Aquí hablamos de una intención deliberada de no dar cuenta”, dijo el fiscal.



Al final de la audiencia, Pacheco señaló: “Sabíamos que Morosoli iba a pedir una medida cautelar de prisión para Manini. Nos llamó la atención la vehemencia con la cual movió ese expediente antes de las dos campañas electorales. Creemos en la Justicia y no en la Fiscalía”.



Ilegítima.

El recurso de inconstitucionalidad presentado ayer en la Justicia Penal por Manini Ríos fue elaborado por el abogado constitucionalista Eduardo Lust Hitta.



El documento, al que tuvo acceso El País, dice que Manini Ríos se encuentra sujeto a una instancia penal promovida por la Fiscalía General de la Nación que “adolece de un vicio insubsanable” desde el punto de vista constitucional que es su “inexistencia jurídica” sin perjuicio de su existencia material.

El escrito califica como inconstitucional los artículos 224 inciso 2, 264 y 266 del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), normas que refieren a los reincidentes, al expediente fiscal de la investigación y la formalización de esta solicitada en un juzgado.



“Sin posibilidad de control de la prueba (por parte de un juez) que la fiscalía dice tener contra un individuo no hay derecho de defensa, sin derecho de defensa no hay debido proceso, sin debido proceso no hay justicia y sin justicia o libertad no hay República, sino una forma de política absoluta, propia de aquellas anteriores a 1789”, señala el recurso de Manini Ríos. Y afirma que la Fiscalía depende del Poder Ejecutivo y los fiscales dependen del fiscal de Corte, Jorge Díaz.



“Si el Poder Judicial no tiene posibilidad de controlar lo que pretende la fiscalía, entonces el propio sistema republicano está afectado y el individuo, sometido a un poder omnímodo (total) que pretenderá cada vez avanzar más hacia el abuso. El Poder Judicial no puede controlar al político entonces”, dice el documento de la defensa de Manini Ríos.

Sostiene que el nuevo Código de Proceso Penal, en uno de los artículos cuestionados, “rebaja el standard de las garantías” disponiendo que bastan elementos objetivos suficientes para investigar a una persona.



Y advierte que desde ya “rechina bastante” que las funciones judiciales de la Fiscalía General de la Nación se asignen por el Parlamento como los servicios de OSE y del Instituto de Meteorología. Y explica el escrito: “Por eso es inconstitucional la creación de la Fiscalía General de la Nación”.