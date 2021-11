Raúl Sendic: "Los salarios de Gas Sayago eran la media" del mercado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El exvicepresidente de la República y expresidente de Ancap, Raúl Sendic, declaró ayer en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado que los salarios que se establecían en Gas Sayago “se hacían de acuerdo a la media” del mercado.

Sendic testificó como indagado en una causa donde la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, y el fiscal Luis Pacheco investigan eventuales irregularidades en los gastos e inversiones de la empresa Gas Sayago, propiedad de UTE y Ancap.



El fiscal Pacheco le preguntó a Sendic en la audiencia sobre el proceso de contratación de la multinacional OAS en la obra de la regasificadora de Puntas de Sayago. A fines de 2013 se inició una investigación en Brasil que comprobó que dicho consorcio pagaba coimas a políticos brasileños a cambio de obras públicas (en un caso conocido como Lavajato).

-Durante su período en Ancap, ¿OAS fue contratada o subcontratada por Gas Sayago? -indagó Pacheco.



-Cuando se hace contrato con el consorcio GNLS (Gaz de France y Marubeni) para la construcción de la planta, cada una de las empresas que se presentaron venían con dos o tres firmas subcontratistas. La empresa francesa había puesto entre sus subcontratistas a la empresa OAS. No había ningún contrato firmado (de Uruguay) con OAS en ese momento. La adjudicación de la obra a GNLS se realizó el 7 de mayo de 2013. El caso Lavajato realizó sus primeras intervenciones en una estación de servicio en Brasilia en noviembre de 2013, por lo que no teníamos manera de tener dudas respecto de OAS. La contratación directa que se le hizo a OAS luego fue en febrero de 2014 cuando yo ya no integraba el directorio de Ancap. Las otras posibilidades de salida del negocio también ocurrieron luego de mi salida del directorio -dijo Sendic.

-¿Le consta la existencia de presiones, influencias o intermediaciones presuntamente ejercidas por funcionarios gubernamentales de Brasil ante funcionarios gubernamentales de Uruguay para que nuestro país contratara a la empresa OAS en este proyecto? -preguntó Pacheco.



-No tengo ninguna constancia de eso. Nunca jamás recibí algún tipo de presión o sugerencia ni sé que haya ocurrido eso -respondió Sendic.



-¿Conoce y tuvo alguna reunión con el ministro de Industria (Fernando) Pimentel (condenado en Brasil a 10 años de prisión por tráfico de influencias y lavado de dinero)? -inquirió el fiscal.



-Sé quién es, pero nunca tuve una reunión con él -declaró el expresidente del ente.

-¿Qué opinión tiene de la denuncia y de los gastos (de Gas Sayago)? -siguió preguntando Pacheco, en referencia a las auditorías realizadas.



-Hay una consultoría que sí fue contratada por Ancap. Se llama Foster Wheeler. Esa compañía fue contratada para el diseño del proyecto (de la regasificadora) en su totalidad y tuvo un costo de 900.000 euros. (...) Las otras contrataciones fueron directas de Gas Sayago a mi salida de Ancap, pero todas ellas adecuadas al servicio prestado. En relación a los gastos, los salarios que se establecían en Gas Sayago se hacían de acuerdo a la media. Los otros gastos ocurrieron todos luego de mi salida y no tengo información sobre eso, ni frutos secos, ni gimnasia. Lo único que aclaré cuando se hablaba de (gastos en) clases de piano, (fue que) en realidad se trataba de la suscripción a las normas Pianc, que son para el manejo de las actividades acuáticas y fue confundido por la consultora Price con clases de piano. No tengo conocimiento de los otros gastos -cerró Sendic.

Al finalizar las preguntas de la Fiscalía, los abogados de Sendic, Homero Guerrero y Pablo Barreiro aconsejaron a su defendido que se amparara en su derecho a no responder más interrogantes.



El penalista Jorge Barrera, asesor legal de UTE, criticó la decisión. “Se trata de asuntos vinculados a empresas públicas y de interés general. Sendic ocupó cargos públicos de relevancia. Se le quería preguntar sobre un proyecto donde los uruguayos perdieron tanto dinero. No esperaba esa decisión de Sendic”, concluyó Barrera.