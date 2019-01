Prostituta VIP: "El vale por US$ 700.000 fue por mi cumple"

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La prostituta VIP, que drogó y obligó a un empresario a firmarle un vale por US$ 700.000 y "regalarle" un Corvette valuado en US$ 150.000, dijo en el Juzgado Penal que su cliente siempre tuvo la idea de ayudarla.

"Yo quería poner una casa de salud. Y me planteó ponerme un auto a nombre mío para la casa de salud", testificó en el Juzgado Penal de 28° Turno el 5 de febrero de este año.

La declaración de la acusada fue anexada recientemente al expediente del juzgado civil donde la trabajadora sexual ejecutó el cobro del vale de US$ 700.000. Para ello, usó parte de los US$ 22.000 que obligó al empresario a sacar de sus cuentas bancarias.

En la Justicia Civil, el abogado del empresario, Enrique Moller, solicitó la nulidad del vale millonario argumentando que su cliente no era consciente de lo que firmaba porque le suministraron varias dosis de cocaína, lo que le hizo perder la conciencia de sus actos.

En tanto, la meretriz enfrenta una denuncia penal realizada por el empresario por incurrir en supuestos delitos de suministro de estupefacientes, abuso de inferioridad psicológica y extorsión.

Cocaína.

La meretriz declaró que era verdad que ambos se habían comunicado el 20 de junio de 2017 por Facebook y luego continuaron conversando por WhatsApp.

Dijo que el portero en ningún momento le transmitió que estaba en una lista de personas que no podían ingresar al edificio donde vivía el empresario.

Subió al apartamento. El empresario bebía un trago. Invitó a la recién llegada con champaña. En determinado momento de la conversación, el empresario le sugirió consumir cocaína, dijo la joven.

El comerciante, de unos 40 años, es adicto al consumo de estupefacientes. La meretriz declaró en la Justicia Penal que también consumió drogas.

Prostituta: "Y ta terminé tomando (cocaína) con él. Como tenía poco, me pidió que llamara a un dealer (traficante). Al consumir se conoce gente. Y yo no tenía nombres, porque cuando dejé la droga borré los contactos del celular y el único que encontré fue a XXX y me dijo que ya no vendía".

Con esos conceptos, la joven trató de desmentir que suministró drogas al empresario.

Prostituta: "En la mañana del otro día (21 de junio de 2017), él me pidió que llevara más chicas. Yo llamé a una chica que conocía y no quiso ir. Y ahí le ofrecí para llevar a mi hermana. Me dijo que sí, que era una linda fantasía, que le encantaba la idea estar con hermanas".

Cuando llegó la hermana de la escort, tomaron algunos tragos más. El empresario se puso nervioso. "Me dijo que se quería ir a un hotel porque si llegaba alguien de su familia, le cortaba la fiesta", dijo la joven en el juzgado.

Del hotel se fueron a la Ciudad Vieja para que el empresario retirara dinero, el que entregó a la madre de la meretriz.

A las 18:00 horas del 21 de junio de 2017, en un motel, el empresario y la prostituta comenzaron a hablar del proyecto de la joven de instalar un residencial para adultos mayores.

Prostituta: "Yo estudié enfermería unos años y sé que es un negocio que deja plata. (...) Y fue ahí cuando él me ofreció poner el apartamento que tenía en Punta del Este a mi nombre, que dijo que valía US$ 500.000. A lo cual le dije que era una cifra demasiado elevada. Y me dijo que para él era un cambio (poco dinero) y lo tomara como un regalo de cumpleaños".

Según el abogado del empresario, el supuesto regalo del apartamento nunca existió y sí hubo una maniobra para hacerle firmar a su cliente un vale por US$ 700.000 y sacarle un Corvette.

La prostituta mantuvo su versión en la sede. "En el auto, mi abogada le hizo (al empresario) una serie de preguntas, por qué el vale, por qué esa suma de dinero y qué relación tenía conmigo. A lo que él respondió que el vale era un regalo de cumpleaños que me hacía. Que hacía mucho tiempo que me quería ayudar y que la relación que tenía conmigo era sentimental, pero no común".