Policía detuvo a Carlos Techera por video con amenazas a Martínez y a Vázquez

En la mañana de este miércoles la Policía allanó y detuvo al militar retirado Carlos Techera, luego de que el fiscal del caso Diego Pérez así lo solicitara por entender que hay elementos suficientes para iniciar una investigación, informó El Observador y confirmó El País con fuentes cercanas a la fiscalía.

El hombre fue detenido en su casa de Salinas y en el correr de la jornada deberá declarar ante la Justicia, luego habrá un plazo de 48 horas para que el fiscal determine si se pide que lo imputen por haber cometido un delito o no.

El caso llegó formalmente a manos de Pérez luego de que ayer se presentaran ante la Fiscalía de Corte los senadores Juan Castillo, Mónica Xavier y Ruben Martínez Huelo en representación de la bancada del Frente Amplio para hacer una denuncia penal formal a raíz de un video difundido por Techera el domingo antes de las elecciones.

"Son demasiado fuertes todas las cosas que dijo ahí (en el video) y además se difundió públicamente", había expresado Castillo a El País en referencia a las amenazas al presidente Tabaré Vázquez y a Daniel Martínez. "Nos parecía necesario y que es nuestra responsabilidad presentarnos a la Justicia para que evalúe si se cometió un delito", agregó.

Una vez realizada la denuncia, Techera dijo en diálogo con Radio Universal que reconocía su error. "El que me equivoqué fui yo y no tengo excusas", aseguró.



Por otra parte indicó que cuando en el video dijo "la quedan todos" se refería a que todos irían presos; "Yo no dije matar. Cada uno interpreta lo que quiere", indicó.



“Me equivoqué y lo estoy reconociendo. ¿Qué más van a querer hacer conmigo? ¿Una carnicería?”, dijo Techera y agregó: “Yo lo que soy es muy reaccionario. Soy muy calentón. Me arrepiento de lo que dije, de la forma que lo dije, sí, en el contenido de la parte en todo lo que tiene que ver con los militares, sí me arrepiento", señaló minutos después.