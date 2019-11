"Me equivoqué", dijo militar retirado tras video en que amenaza a Martínez y Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de este martes, Carlos Techera, un militar retirado que quiso competir en la interna nacionalista y que en un video amenazó tanto al presidente Tabaré Vázquez como al candidato frenteamplista Daniel Martínez, dijo: "El que me equivoqué fui yo y no tengo excusas".

En diálogo con Radio Universal señaló que en el tono del mensaje "estuvo mal" y agregó: "Lo que yo digo, está mal también, eso no se puede decir".



Consultado sobre qué significa la "quedan todos", dijo: "Pueden ir presos, lo que sea, pero yo no dije matar. Cada uno interpreta lo que quiere".

“Me equivoqué y lo estoy reconociendo. ¿Qué más van a querer hacer conmigo? ¿Una carnicería?”, dijo Techera.



“Yo lo que soy es muy reaccionario. Soy muy calentón. Me arrepiento de lo que dije, de la forma que lo dije, sí, en el contenido de la parte en todo lo que tiene que ver con los militares, sí me arrepiento", señaló minutos después.



La bancada del Frente Amplio votó por unanimidad presentar una denuncia penal en su contra. Este martes se presentaron ante la Fiscalía de Corte los senadores Juan Castillo, Mónica Xavier y Ruben Martínez Huelo para que se traslade la denuncia ante la dependencia correspondiente, informó Castillo a El País.



Indicó además que todos los senadores del Frente Amplio coincidieron en que efectivamente se cometió un delito, en base al numeral 4 del artículo 171 del Código Penal que alude a "ofensa y violencia a la autoridad".



En la denuncia, a la que accedió El País, los senadores frenteamplistas dicen que los dichos de Techera constituyen “actos con real apariencia delictiva” y le piden al fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, que disponga “las medidas pertinentes a los efectos de investigar la denuncia”. Agregan que se trataría de un delito contra la administración pública y sobre la violencia y la ofensa a la autoridad pública.



Techera, quien el año pasado intentó ser precandidato a presidente del Partido Nacional y se presentaba en las entrevistas como “peor que Bolsonaro”, comienza diciendo en el video divulgado: "Se quejan en el Frente Amplio porque el general (Guido) Manini Ríos hizo un video, bueno yo voy a subir más la vara a ver si se quejan conmigo y aparte le voy a dar una advertencia y yo no estoy jugando. Si alguno cree que yo soy un loco o soy un bocón y estoy jugando hagan la prueba, no me cuesta nada levantar el teléfono y hacer una llamada".



Según lo que expresa Techera, el video fue realizado en la mañana del domingo, antes de conocerse el resultado del balotaje.



"Les voy a decir algo a los líderes del Frente Amplio, y háganlo viral este video, si ustedes cometen el error, el mínimo error, de atentar o contra la seguridad de (Luis) Lacalle Pou, o contra las instituciones de la patria o contra la Constitución de la República por perder las elecciones, ustedes no van a tener la misma suerte del 73 (año del golpe de Estado). Y me voy a sacar los lentes para que me vean bien la cara, Vázquez, la quedan todos", expresó.



"Si ustedes quieren tener un problema contra los militares, lo van a tener y gratis. La única diferencia es que no va a ser el 73, esta vez la quedan todos, tupamaros o no, así de simple, así de fácil. Las Fuerzas Armadas están para cumplir con la Constitución de la República y el mandato que ella dispone, pero no para ser masacrados en una emboscada, a pedradas", agregó.



Techera reiteró: "Si ustedes en el Frente Amplio tienen un problema con las Fuerzas Armadas, se lo dice un militar desde ya, lo van a tener y gratis. Esta vez no salen vivos, a ver si fui claro ahora. Las elecciones van a seguir, Vázquez, como tienen que seguir, en democracia", agregó.