Pareja fue condenada por doble homicidio en Treinta y Tres: contrataron a brasileños para cometer el crimen

Un hombre y una mujer fueron condenados por la Justicia luego de que se descubriera de que habían estado involucrados en un doble homicidio ocurrido en el departamento de Treinta y Tres, según informó la Fiscalía a través de un comunicado.

Según reconstruye la información brindada por Fiscalía, el homicidio ocurrió el 13 de enero de 2025 sobre las 21:00 horas. Dos personas, que todavía no fueron identificadas, dispararon contra dos hombres y una mujer que estaban conversando en una de las veredas del barrio 25 de Agosto de la ciudad de Treinta y Tres. El ataque mató a ambos hombres y dejó con lesiones graves a la mujer, que era pareja de uno de los fallecidos.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Tras la investigación, se pudo determinar que los atacantes eran de nacionalidad brasileña y que habían ingresado al país para ejecutar la agresión. La pareja que ahora fue condenada organizó la llegada de los atacantes al país, así como realizó la logística para conseguirles un lugar de alojamiento y eliminó evidencias incriminatorias.

Los coautores fueron condenados por "dos delitos de homicidio especialmente agravados por la premeditación y un delito de lesiones graves especialmente agravadas, en concurso real", y se le impuso penas de 20 y 18 años de penitenciaría, respectivamente.

Un hombre fue baleado en una pierna tras ingresar sin autorización a una finca en Piedras Blancas

Un hombre resultó baleado este martes luego de que el dueño de una finca a la que había ingresado sin permiso lo encontrara en el lugar y le disparara en una pierna. El hecho ocurrió en Camino Repetto y Camino Las Amapolas, entre los barrios Manga y Capra de Montevideo.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales, efectivos concurrieron esta mañana a la finca tras un aviso del Centro de Comando Unificado (CCU) que alertaba de una persona herida en el lugar.

Allí, el propietario manifestó que al ingresar a su vivienda se encontró en el interior a un intruso que había accedido sin permiso. De acuerdo a su declaración, frente a la situación extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos hacia el piso. Según pudo saber El País, el dueño del establecimiento cuenta con documentación y permisos correspondientes para portar el arma de fuego.

Por su parte, el hombre herido fue trasladado a un centro asistencial. En el lugar, la Policía preservó la escena y halló dos vainas. Además, hubo presencia de Policía Científica.