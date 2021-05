Operación Océano: jueza dijo que fue "desprolija" la investigación fiscal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una sentencia, la jueza Beatriz Larrieu califica de “desprolija”, “desordenada” y “poco precisa” la investigación de la Fiscalía sobre la Operación Océano.

Y advierte que la situación actual de la indagatoria se debió a una decisión de la propia fiscal que agrupó a todos los imputados en una sola causa, pese a que estos tenían diferentes grados de responsabilidad penal tras sus relacionamiento con una entonces menor de edad.



La investigación, realizada por la fiscal Darviña Viera, cuenta hoy con 32 procesados y 20 víctimas.



En su fallo, la jueza considera los argumentos de los defensores de las víctimas, Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, sobre que se trata de un caso complejo, especialmente por la naturaleza de los hechos investigados. “Pero aún admitiendo la complejidad del asunto, la percepción de la suscrita (la jueza) es que la investigación ha sido como mínimo desordenada”, expresó Larrieu.



Ello se desprende de las audiencias presididas por la propia magistrada cuando, en diferentes ocasiones, la Fiscalía realizó sus planteos en forma “poco prolija” y “sin lograr concretar datos” que le eran requeridos para adoptar la decisión, dice el fallo

La prórroga.

La Fiscalía, al igual que las defensas de las víctimas, plantearon a la jueza que extendiera el plazo de la investigación por 12 meses más. Alegaron la complejidad del expediente por el número de imputados y víctimas y que faltaban realizarse las declaraciones anticipadas de las damnificadas, entre otros argumentos.

En tanto, los abogados de los imputados señalaron que la jueza no debía prorrogar la investigación contra sus defendidos, señalando que la pandemia no generó atraso en la investigación y lo que sí causó demoras fue la estrategia procesal llevada adelante por la fiscal.



El artículo 265 del Código Penal dispone que la investigación de la Fiscalía sobre un hecho delictivo no puede extenderse por más de un año desde que un individuo fue procesado. Dicho plazo solo se podrá extender en casos excepcionales.



Larrieu reconoció el planteo de la fiscal de que hay pruebas complejas aún por recolectar aunque advirtió que tampoco se puede perjudicar a los imputados prologando su sometimiento a un juicio. Por ello, otorgó una prórroga de la investigación por seis meses. Ese plazo finalizará en noviembre de 2021.