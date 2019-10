Muerte de preso en el Penal de Libertad se dio por “falta de control diario”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un guardia del Penal de Libertad declaró ante la Justicia que los reclusos son requisados antes de salir al patio, pero que “el problema” es que “cuando salen los de abajo (por los reclusos), los de arriba les tiran cortes”. Esto, dijo, sucede “porque son dos plantas” las que hay en ese lugar.

El guardia declaró como testigo en un caso donde la Justicia determinó que el Ministerio del Interior deberá indemnizar a la familia de un recluso asesinado en el patio de la Unidad N° 3 de ese centro penitenciario. Así consta en el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno, al que tuvo acceso El País, fechado 16 de octubre pasado.

El Tribunal de Apelaciones condenó al Ministerio del Interior por daño moral, por lo cual la cartera deberá indemnizar con US$ 50.000 más intereses a la madre e hija del recluso asesinado.



El 26 de julio de 2016 el ahora fallecido fue atacado con cortes carcelarios, y según afirma la familia, representada por el abogado Nicolás Pereyra, se trató de “un ataque en clara situación de indefensión y cobarde” porque “no se constataron heridas de defensa” por parte de la víctima.



El Tribunal determinó que “la falta de un control diario” en el lugar fue la que “permitió que los reclusos tuvieran tiempo no solo para procurar los materiales, sino para fabricar cortes carcelarios”.



El fallo agregó, además, que la muerte del recluso era “previsible y evitable con un control estricto, adecuado y eficaz, que no se cumplió”.



La parte demandante había solicitado también la indemnización de US$ 7.500 para cada uno de los cuatro hermanos del recluso asesinado, pero el Tribunal no hizo lugar a ese pedido porque entendió que “no había vínculo afectivo” entre la víctima y sus hermanos. “Quedó probado que ninguno de los hermanos fue a visitarlo a la cárcel”, explicó el fallo.