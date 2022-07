MSP apelará el fallo de Recarey a favor de dos mujeres que fueron obligadas a hisoparse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) apelará la sentencia del juez Alejandro Recarey en la que falló a favor de dos mujeres que demandaron al Estado uruguayo por obligarlas a realizarse un hisopado para ingresar al país por su condición de no vacunadas, informó Radio Sarandí y confirmaron a El País fuentes de la cartera.

En su fallo, Recarey sostuvo con "énfasis" que la vacunación "debe hacerse dentro del marco de la legalidad" y planteó que "el no vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes".

De esta forma, el haber obligado a estas mujeres a realizarse un test PCR para ingresar al país por no estar vacunadas viola el principio de igualdad, según el juez Recarey.

Esta fue la segunda sentencia polémica que dictó el magistrado este jueves. Recarey suspendió desde ayer al mediodía la inmunización anticovid a menores de 13 años. La cartera que dirige Daniel Salinas apelará hoy la medida para que quede sin efecto lo antes posible.



Este último caso derivó en la respuesta de autoridades nacionales, políticos de todas las tiendas, varios expertos y asociaciones médicas y con impacto mundial sobre el fallo histórico.