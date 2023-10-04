Mató a su expareja, intentó suicidarse, no lo logró y ahora fue condenado a 29 años de cárcel

Redacción El País

La Fiscalía de primer turno de Tacuarembó, a cargo de la doctora Marlene Costa, condenó a un hombre a 29 años de prisión por el femicidio de su expareja en 2021.

El hombre, que mató a su expareja cuando esta tenía 18 años y él 22, fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados, entre otros delitos, según informó la Fiscalía. Además, deberá pagar doce ingresos mensuales o el equivalente a doce salarios mínimos a los representantes de la víctima.

En mayo de 2021 su expareja lo denunció por violencia doméstica y se le impusieron medidas de restricción. Con estas aún vigentes al 30 de junio del mismo año el hombre ingresó al domicilio de la víctima, discutió con ella y posteriormente la mató con un arma blanca.

El cuerpo de la joven fue encontrado en la cama con una herida en el cuello, junto a la hija de seis meses que tienen en común, sin lesiones. Según supo entonces El País, la bebé y otro hijo de la víctima fueron entregados a la madre de la víctima.

Luego de cometer el crimen, el hombre fue al establecimiento rural en el que trabajaba e intentó esconder el arma homicida, allí intentó suicidarse, sin éxito. Posteriormente pidió auxilio al encargado del establecimiento y confesó el crimen.