Caso Lola Chomnalez: procesan con prisión al "Cachila" como coautor de homicidio agravado por la alevosía

La jueza subrogante de Rocha, Rossana Ortega procesó esta madrugada a "El Cachila" en calidad de coautor por el delito de homicidio agravado por la alevosía en el caso Lola Chomnalez.

Al filo del plazo la jueza hizo lugar al pedido del fiscal Jorge Vaz de procesamiento del cuidacoches que había declarado el lunes, aunque no por homicidio especialmente agravado como solicitó el fiscal sino agravado por la alevosía. La abogada de oficio del “Cachila”, Yesica Biquez, adelantó ayer que apelará la decisión ya que considera que "no hay nada nuevo en la investigación" y que el pedido del fiscal tenía "varias incoherencias" como para determinar el procesamiento.



La jueza dijo que la pericia semiológica realizada el lunes fue clave en la causa de Lola Chomnalez y descartó el argumento de la defensa que sostuvo que la semiología "no es una ciencia exacta" así como que se trata de una "prueba complementaria ingresando como un indicio más pero no como elemento probatorio de convicción par considerar la inocencia o no de una persona".

Juzgado de Rocha. Foto: Darwin Borrelli.

Para Biquez el procesamiento en todo caso debería haber sido por omisión de asistencia. Pero la Fiscalía alegó que el acusado conoce muchos detalles del lugar donde apareció el cuerpo de Lola Chomnalez y su vestimenta. El dictamen fiscal señaló que “el Cachila” fue el último que vio con vida a Lola Chomnalez y también estuvo con ella luego de su muerte.

En diciembre 2014 Lola Chomnalez llegó a Valizas desde Argentina para pasar unos días de vacaciones. Fue encontrada muerta el 30 de diciembre en unas dunas entre Aguas Dulces y Valizas. Días atrás, cuatro años y medio más tarde de la muerte, la familia de Lola Chomnalez llegó a Rocha con nuevas líneas de investigación que reactivaron las citaciones a declarar.

"Son los primeros rayos de luz. Pero todavía falta mucho. Yo me siento muy aliviada", había dicho la madre de Lola Chomnalez a El País tras conocer el pedido del fiscal.