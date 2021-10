Justicia Laboral dice que Marta Jara sufrió un despido indirecto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia Laboral condenó a Gas Sayago a abonar a la exgerente general de la empresa, Marta Jara, una indemnización de $ 7 millones más reajustes por salarios impagos, licencias, salario vacacional y despido.

El fallo incluye también el pago de una multa a Gas Sayago por daños y perjuicios por no reingresar a Jara cuando dejó la presidencia de Ancap el 17 de marzo de 2020. Al cesar en Ancap, también cesó la licencia sin goce de sueldo de la exjerarca, dice la magistrada en la sentencia.



La jueza Laboral de 20° Turno, Karina Martínez, afirma que Gas Sayago no actuó con “buena fe” por no informar a Jara que entendía que podría estar inhabilitada para regresar a su cargo como gerenta general de la empresa.



La magistrada agrega, en la sentencia, que Jara fue despedida en forma indirecta al no recibir su puesto tras finalizar su licencia sin goce de sueldo. “(El despido indirecto) aconteció cumplidas las 24 horas de la intimación de reintegro que formulara (Jara) por telegrama colacionado. Es decir el 29 de mayo de 2020”, señala la sentencia a la que tuvo acceso El País.

La licencia.

En su fallo, la jueza Martínez le otorga gran importancia a la figura de la licencia sin goce de sueldo en el ámbito laboral y considera que esta no debe ser menoscabada o alterada. Recuerda, además, que Gas Sayago accedió a la solicitud de la entonces gerenta general de acogerse al beneficio de una licencia sin goce de sueldo el 23 de febrero de 2016.



De la misma surge que Jara solicitó la concesión de licencia sin goce de sueldo para poder ocupar la presidencia de Ancap, para la cual había sido designada por el Poder Ejecutivo.

Jara fijó la duración de la licencia solicitada desde que asumiera el cargo en Ancap y por tiempo indeterminado “siempre que esté ocupando dicho cargo”, reza la nota de la entonces gerenta de Gas Sayago. Posteriormente, el directorio de Gas Sayago resolvió conceder licencia sin goce de sueldo a Jara por un período de 180 días renovable automáticamente hasta nueva resolución.



Gas Sayago realizó una consulta jurídica al Estudio Posadas, Posadas & Vecino, asesores externos de la empresa, para que informaran sobre la posibilidad de otorgarle la licencia sin goce de sueldo mientras se desempeñara en el directorio de Ancap.



En agosto de 2017, Gas Sayago también consultó a los servicios jurídicos de Ancap sobre la concesión de una licencia sin goce de sueldo a Jara.

Un hombre mira los pilotes de la fallida regasificadora de Gas Sayago. Foto: Estefanía Leal

Ambos informes jurídicos coinciden en que no había obstáculo legal para que Jara asumiese funciones en el directorio de Ancap dejando su cargo en reserva en Gas Sayago.



Lo mismo entiende la jueza Martínez en su sentencia fechada ayer: “La licencia sin goce del sueldo constituye una suspensión del contrato de trabajo proveniente de la voluntad concordante de las partes, que implica para el empleador la obligación de conservar el empleo al trabajador, sin retribuir dicho período de tiempo”, señala la magistrada.



La jueza Martínez expresa que la suspensión del contrato estaba “vinculada causalmente” al desempeño de Jara en la presidencia de Ancap, como lo refleja su solicitud de licencia sin goce de sueldo y como fue planteada la propuesta en el seno del directorio de Gas Sayago.

Y agrega que mientras Jara estuvo ocupando la presidencia de Ancap se mantuvo la suspensión del contrato, y cesada en dicho cargo cesó la suspensión, retomando el contrato laboral “toda su vigencia”.



Gas Sayago argumenta en su escrito que el contrato de Jara solo volvía a tener vigencia si había una nueva resolución del directorio.



La jueza Martínez tiene otra opinión: “No se comparte dicha interpretación de la decisión de la empresa” Gas Sayago.

La jueza brinda tres argumentos para rebatir la posición de Gas Sayago:



1) “Va contra” el funcionamiento natural del instituto de la licencia sin goce de sueldo, que significa una suspensión de las tareas del trabajador y el pago del salario.



2) “Es inadmisible” para el trabajador que se sujetara la reanudación del contrato de trabajo a una resolución de la empresa, ya que “perdería todo sentido” el objeto de la licencia sin goce de sueldo, que es la conservación del puesto de trabajo.



3) Y rechaza la posición de Gas Sayago de que Jara estaba imposibilitada por un año para ocupar cargos que directamente o indirectamente dependieran del puesto que ejerció en Ancap. “Gas Sayago debió plantear a Marta Jara su incompatibilidad” para regresar al cargo, concluye la magistrada.

Cerca del cierre de la empresa Hace un año, un grupo de gerentes de UTE elaboró un informe para el directorio señalando que el cierre de Gas Sayago le costará al Estado US$ 17 millones. Según los gerentes que trabajaron en ello, el proceso de liquidación de la firma se extendería hasta octubre del este año. Hoy en el Parlamento hay un proyecto de ley que tiene como objetivo el cierre de Gas Sayago. El principal obstáculo para cerrar la sociedad son los juicios por US$ 90 millones, entre ellos el de OAS.

Evalúan pedir “reembolso por cobrar doble” Los Servicios Jurídicos de Ancap analizan apelar el fallo de la Justicia Laboral de 20° Turno que condenó a Gas Sayago S.A. a pagar una indemnización a la expresidente de Ancap y exgerente general de la empresa privada, Marta Jara.



Así dijo a El País el vicepresidente de Ancap, Diego Durand. “Los Servicios Jurídicos evalúan toda la situación. Eventualmente exigir (a Jara) el reembolso por cobrar doble. Ella percibió un subsidio de Ancap por haber sido expresidente del ente. Y Ancap, como accionista de Gas Sayago, eventualmente deberá pagar un supuesto despido por un cargo en una empresa que ella misma liquidó”, advirtió Durand.



De todas formas, insistió el jerarca de Ancap, la resolución del Juzgado Laboral de 20° Turno no está firme.



El vicepresidente de Ancap reiteró que la Oficina de Servicio Civil dijo que ambas situaciones son incompatibles: haber ocupado la presidencia de Ancap y regresar luego a su cargo de gerente general de Gas Sayago. “Nuestros principios son los de cuidar los fondos públicos por sobre todas las cosas. En lo demás no daré declaraciones para no entorpecer la próxima instancia judicial, dado que Jara declarará ante la Justicia Penal”, dijo Durand.