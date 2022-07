Los juristas sostienen que se “va a revocar” el fallo del juez Alejandro Recarey

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerca de las 16 horas de ayer el abogado Maximiliano Dentone presentó ante la Justicia una contestación a la apelación que hizo el gobierno al fallo que determinó la “suspensión inmediata” de la vacunación contra el covid-19 a los menores de 13 años. Ahora, el caso que comenzó con un recurso de amparo presentado por Dentone pasó a estar en manos del Tribunal de Apelaciones que puede revocar el fallo y reanudar la vacunación en los próximos días, algo que es “inminente”, según expertos jurídicos consultados por El País.

El juez Alejandro Recarey falló a favor de Dentone el pasado jueves 7 de julio y el gobierno tuvo un plazo de tres días hábiles para apelar, algo que finalmente hizo el lunes 11. Luego, Dentone fue notificado el jueves siguiente y tuvo otros tres días para contestar a la apelación del gobierno en donde se culpó a Recarey de actuar con “prejuzgamiento” en la causa. El abogado denunciante se tomó todo el plazo para presentar su contestación y finalmente la entregó ayer. Ahora, a pesar de que los tiempos pueden variar sobre cuándo es notificado el Tribunal de Apelaciones, este cuenta con cuatro días para fallar en contra o a favor del gobierno.



Ante cualquier cosa que se decida en esta segunda instancia, el fallo será irrevocable, por lo tanto, existe la posibilidad de que la vacunación anticovid para los menores de 13 se suspenda para siempre. Sin embargo, quienes entienden de cuestiones jurídicas aseguran que eso no ocurrirá.



El abogado y experto en derecho procesal Santiago Pereira Campos aseguró que la sentencia “se va a revocar” porque “eso es lo que corresponde”. “En este caso no se dan varios de los requisitos necesarios para tratarse de un proceso de amparo, en donde generalmente se trata de causas muy urgentes para casos de violaciones groseras a los derechos humanos cuando hay una ilegitimidad manifiesta y no hay otros caminos para lograr la impugnación, algo que aquí no sucedió”, indicó Pereira Campos.

En el caso de que no se revoque la decisión de Recarey, el abogado cree que “sin duda” se marcará un precedente “sumamente discutible con respecto a la comparecencia de una persona que dice representar a los intereses difusos de toda la sociedad y no acredita ningún vínculo especial como para representarla en un tema de características tan importantes”. Pereira Campos subrayó: “Esto pone de manifiesto que en Uruguay tenemos un problema con la regulación de este tipo de procesos que se jactan de ser colectivos porque casi todos los países de la región tienen una regulación mejor que la nuestra con respecto al nivel de legitimación de una persona a la hora de representar a la sociedad”.



Por su parte, el abogado constitucionalista Martín Risso también dio por hecho que el Tribunal de Apelaciones revocará la decisión de suspender la vacunación pediátrica y agregó que la sentencia de Recarey “deja varios problemas por analizar” y el “más llamativo” es “la falta de sustento científico detrás de la decisión”.



“Los jueces tienen la capacidad de disponer de peritos que son técnicos científicos antes de emitir un fallo y es algo frecuente a la hora de pronunciarse en temas médicos, pero en este caso se hizo sin respaldo”, explicó Risso.

Además, el jurista dijo que es necesario “tener en cuenta” que un “punto flojo” del fallo es que “el juez actuó en contra del 99% de la comunidad científica”, algo que “puede tener peso” para el Tribunal de Apelaciones.



“Creo que es una sentencia que le hace daño a las acciones de amparo en general porque son la principal garantía de los derechos humanos y necesariamente ahora quizá algunos abogados van a verla como una vía para hacer cualquier cosa. Eso no le hace bien al sistema en general”, aseguró Risso y agregó que “seguramente” no se va a repetir algo igual y el fallo del juez Recarey “va a quedar como una situación extraña en la historia judicial uruguaya”.



En el mismo sentido, el experto en derecho administrativo, Miguel Pezzuti dijo que se trata de un fallo “excepcional” y aseguró que el gobierno ahora “cuenta con los elementos suficientes” como para demostrar la “falta de legitimidad” que tuvo el recurso de amparo presentado por Dentone.