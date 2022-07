"Soy optimista", afirmó Dentone tras presentar respuesta a apelación por vacunas anticovid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasadas las 17.00 horas de este miércoles, el abogado Maximiliano Dentone presentó ante la Justicia su respuesta a la apelación que hizo el gobierno al fallo que determinó la “suspensión inmediata” de la vacunación contra el covid-19 a los menores de 13 años. Dijo que es optimista.

Ahora, el caso que comenzó con una acción de amparo presentada por Dentone, pasó a estar en manos del Tribunal de Apelaciones que puede revocar el fallo y reanudar la vacunación en los próximos días o mantener lo dispuesto por el juez Alejandro Recarey. El fallo será inapelable.



"Soy optimista. Del 1 al 100: 99", dijo Dentone en rueda de prensa tras presentar su escrito y consideró que la setencia de Recarey fue "soberbia", y él le dio su apoyo.

Además, sostuvo que la vacuna anticovid para niños "no puede estar a disposición" y la comparó con una bebida: "No podemos tener de oferta un supermercado, en una góndola, un refresco que no cumple con la normativa".



Consultado sobre si la actitud del gobierno generó interferencia entre poderes, dijo que no sabe "si hay intencionalidad", pero consideró que hubo injerencia del gobierno.

Recarey falló a favor de Dentone el pasado jueves 7 de julio y el gobierno tuvo un plazo de tres días para apelar, algo que finalmente hizo el lunes 11. Luego, Dentone fue notificado el jueves siguiente y tenía unos tres días más para contestar a la apelación del gobierno en donde se culpó a Recarey de actuar con “prejuzgamiento” en la causa.



El abogado denunciante se tomó todos los días disponibles para presentar esa contestación y finalmente la entregó este miércoles. Ahora, a pesar de que los plazos pueden variar a partir de cuándo es notificado el Tribunal de Apelaciones, este cuenta con unos cuatro días para fallar en contra o a favor del gobierno.