Jóvenes marcharon en Tacuarembó por un crimen que conmueve a todo el país

Una treintena de jóvenes y adolescentes se manifestó ayer frente al Juzgado Penal y luego delante de la Jefatura de Tacuarembó por el femicidio de Esmeralda Ferraz.

Portando carteles alusivos a la muerte y con rostros tapados con pañuelos de colores violetas, los jóvenes cantaron ayer en una gélida jornada cánticos alusivos a la violencia machista que sigue causando muertes de mujeres, y contra el patriarcado.



En un momento de la protesta, las jóvenes cortaron durante varios minutos la calle 18 de Julio, una de las principales arterias de la ciudad.



“Nos están asesinando”, “Justicia por Esmeralda y Paola”, “Nos queremos vivas, unidas y libres” y “Nos siguen matando los machos de nuestras familias y de las calles”, decían los carteles.



El cuerpo de Esmeralda, según indicó la fiscal Claudia Lette, fue trasladado en el día de ayer hacia el departamento de Rivera para que se realizaran las pericias forenses correspondientes, las cuales confirmaron que existió abuso sexual por parte de su tío materno. El cuerpo luego fue llevado de vuelta hacia Tacuarembó, para ser entregado a sus familiares.

Esperaba con entusiasmo su fiesta de 15 años.

José Ferraz, el padre de Esmeralda, contó que la joven “estaba entusiasmada contando los días para el cumpleaños de 15”, según declaraciones que recogió Telenoche.



Su madre, en tanto, declaró a ese mismo medio que el último contacto que tuvo con la adolescente fue el viernes por la noche. Según relató, esa noche le envió “un video de Dios por WhatsApp”, pero al otro día cuando fue a la habitación de su hija encontró el celular de la joven cargándose. Esmeralda no se había llevado ningún tipo de pertenencias y esto hizo que la Policía tomó eso como un indicio de que la adolescente no se había ausentado de su casa por su propia voluntad.



En lo que va del año, 16 mujeres fueron asesinadas. Tres de ellas eran menores de edad.

Información útil

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.