Imputado el concubino de Nataly Texeira; confesó parte del crimen de la joven

SALTO

Ahora deberá cumplir 10 meses de prisión preventiva mientras se dilucida el juicio penal en su contra y recae la sentencia de condena.

HUGO LEMOS

El caso de Nataly Texeira, la joven salteña de 19 años que había desaparecido días atrás, terminó de la peor manera.

Su concubino, un joven de 25 años con el que tenía dos hijas, admitió haberla matado y llevado luego a un terreno a los fondos de la finca. Su muerte fue causada por asfixia mecánica y tenía varios hematomas por golpes, según comentó a la salida del juzgado penal de Salto el fiscal Augusto Martinicorena, en base a la autopsia.

Por este horrendo crimen, que según dijo el fiscal se ejecutó con desprecio hacia la víctima por su condición de mujer, se solicitó la imputación por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio. Ahora el homicida deberá cumplir 10 meses de prisión preventiva mientras se dilucida el juicio penal en su contra y recae la sentencia de condena.

El fiscal Martinicorena afirmó que las investigaciones sobre este caso seguirán en los próximos días porque continúan recolectando datos, ya que entienden que puede haber otros hechos delictivos. En el sitio donde apareció el cuerpo recogieron elementos que serán analizados en las próximas horas.

El juez penal de 4° turno, Paulo Aguirre, que hizo lugar a todo lo que pidió la Fiscalía, informó que el delito imputado tiene penas previstas en el Código Penal que van de 15 a 30 años de cárcel.

Las instancias judiciales se vivieron con mucha tensión en las afueras del recinto judicial, ya que allí estaban presentes amigos, vecinos y familiares de la víctima. A ellos se sumó la presencia del movimiento feminista Revuelta Subversiva, que se expresaba con cánticos y gritos.

Nataly había desaparecido de su casa el pasado 12 de octubre y fue encontrada en la tarde del miércoles, enterrada en un predio lindero a los fondos de su casa. El fiscal señaló que la muerte habría ocurrido entre la noche del 12 y la madrugada del 13.

El fiscal dijo que el hombre reconoció que una vez cometido el homicidio llevó el cuerpo de la joven hacia los fondos de la finca, mientras todos los demás integrantes de la familia (la madre, el padrastro y dos hermanos) que viven en la casa que está al frente de la suya, estaban durmiendo. Pero Martinicorena planteó que "el sujeto hizo una admisión parcial de los hechos. La confesión fue en presencia de su abogado y frente al juez. Hay hechos que él no los admite".

Antes de ingresar a la finca para buscar el cuerpo de la joven, su concubino había sido detenido en un barrio a unos tres kilómetros del lugar donde se había recluido luego de cometer el crimen.

A la Policía le había llamado la atención que luego de ocurrida la desaparición de la joven de su casa, el sujeto se había ido hacia la casa de su madre, donde por orden judicial, viven las hijas de este y la víctima.

La Policía contaba con registros de denuncias por violencia doméstica. Durante un tiempo, el homicida tuvo una prohibición de acercamiento hacia Nataly tras amenazarla de utilizar combustible para causarle daños. Pero la misma hoy no regía.

