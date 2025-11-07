Hombre que mató a su pareja tras incumplir medidas de alejamiento fue condenado a 28 años de prisión

Redacción El País

Un hombre de 57 años fue condenado a 28 años de prisión por el delito de "homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato, y porte y tenencia de armas" tras matar a su pareja en 2024, según informó este viernes Fiscalía.

El caso se remonta a mayo de 2024 y ocurrió en Punta Colorada, departamento de Maldonado. La víctima, Karina Funes, había denunciado al hombre ante la Justicia, con quién llevaba una relación de dos meses, y se dispuso una prohibición de acercamiento. El femicida luego fue a la casa de Funes, le disparó en la cabeza y se dio a la fuga en una camioneta.

El crimen fue visto por una persona que estaba en la zona, que denunció la situación a la Policía. Una vez que los efectivos y los médicos llegaron al lugar, Funes, de 53 años, ya estaba muerta.

La fiscal del caso, Fiorella Marzano, explicó en su momento a Subrayado (Canal 10) que el femicida había intentado autoeliminarse luego de cometer el crimen, ya que se constató un accidente de tránsito en el que se identificó al hombre dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza. El hombre de 57 años estuvo internado por un tiempo.

Este viernes, el femicida fue condenado por un "delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato y porte y tenencia de armas" a cumplir 28 años de prisión.