Hombre que mató a su pareja tras incumplir medidas de alejamiento fue condenado a 28 años de prisión
El femicida había sido denunciado por la víctima, Karina Funes, ante la Justicia. El hombre no respetó la medida de alejamiento, fue hasta la casa de la víctima y la mató de un disparo en la cabeza.
Redacción El País
Un hombre de 57 años fue condenado a 28 años de prisión por el delito de "homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato, y porte y tenencia de armas" tras matar a su pareja en 2024, según informó este viernes Fiscalía.
El caso se remonta a mayo de 2024 y ocurrió en Punta Colorada, departamento de Maldonado. La víctima, Karina Funes, había denunciado al hombre ante la Justicia, con quién llevaba una relación de dos meses, y se dispuso una prohibición de acercamiento. El femicida luego fue a la casa de Funes, le disparó en la cabeza y se dio a la fuga en una camioneta.
El crimen fue visto por una persona que estaba en la zona, que denunció la situación a la Policía. Una vez que los efectivos y los médicos llegaron al lugar, Funes, de 53 años, ya estaba muerta.
La fiscal del caso, Fiorella Marzano, explicó en su momento a Subrayado (Canal 10) que el femicida había intentado autoeliminarse luego de cometer el crimen, ya que se constató un accidente de tránsito en el que se identificó al hombre dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza. El hombre de 57 años estuvo internado por un tiempo.
Este viernes, el femicida fue condenado por un "delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato y porte y tenencia de armas" a cumplir 28 años de prisión.
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¿Qué hacer ante una situación de violencia?
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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