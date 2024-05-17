Femicidio en Punta Colorada: incumplió medidas de alejamiento y la mató; imputado irá a prisión preventiva
La fiscal del caso resaltó que la carpeta investigativa cuenta con más de 30 elementos para demostrar la culpabilidad del imputado. Una pieza clave fue el testigo y denunciante del crimen.
Redacción El País
En la tarde de este viernes un hombre fue imputado por haber asesinado a su pareja la pasada semana, cuando incumplió las medidas de alejamiento, que la Justicia le había impuesto, fue a su casa y le disparó.
A la salida de la audiencia de formalización, en la que se definió que el hombre pase 180 días de prisión preventiva -aunque la Fiscalía pidió 200 y le fueron negados-, la fiscal Fiorella Marzano detalló que recogieron suficientes evidencias para probar el hecho. "Tenemos más de 30 elementos dentro de la carpeta investigativa", dijo en rueda de prensa, y sostuvo que un elemento clave es que el hecho tuvo un testigo.
Este fue quien hizo la denuncia a plena tarde del lunes 6 de mayo, tras ver al hombre disparar en la cabeza a la mujer y luego darse a la fuga en una camioneta. Una vez llegados al lugar, Policía y personal médico constataron que la mujer, de 53 años, ya estaba muerta.
El femicida intentó autoeliminarse luego de cometer el crimen, ya que se constató, poco después, un accidente de tránsito en el que se identificó al hombre dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza.
Al momento del hecho, la víctima había denunciado a su femicida, con quien llevaba una relación de dos meses. Ese mismo lunes ambos habían sido notificados de que la Justicia les había impuesto una prohibición de acercamiento. "Menos de una hora después el indagado viene al domicilio de la víctima y se suceden los hechos, presuntamente", expresó entonces la fiscal.
Ahora, el hombre de 57 años fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado por premeditación y muy especialmente agravado por femicidio en concurso fuera de la reiteración real con un delito de violación de domicilio agravado y desacato agravado en régimen de reiteración real con un delito de violencia doméstica y un delito de porte de armas de fuego en espacios públicos, según indicó a El País el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.
La formalización fue en el Juzgado Letrado de San Carlos Especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de 4to turno.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
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El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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