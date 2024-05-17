Femicidio en Punta Colorada: incumplió medidas de alejamiento y la mató; imputado irá a prisión preventiva

Redacción El País

En la tarde de este viernes un hombre fue imputado por haber asesinado a su pareja la pasada semana, cuando incumplió las medidas de alejamiento, que la Justicia le había impuesto, fue a su casa y le disparó.

A la salida de la audiencia de formalización, en la que se definió que el hombre pase 180 días de prisión preventiva -aunque la Fiscalía pidió 200 y le fueron negados-, la fiscal Fiorella Marzano detalló que recogieron suficientes evidencias para probar el hecho. "Tenemos más de 30 elementos dentro de la carpeta investigativa", dijo en rueda de prensa, y sostuvo que un elemento clave es que el hecho tuvo un testigo.

Este fue quien hizo la denuncia a plena tarde del lunes 6 de mayo, tras ver al hombre disparar en la cabeza a la mujer y luego darse a la fuga en una camioneta. Una vez llegados al lugar, Policía y personal médico constataron que la mujer, de 53 años, ya estaba muerta.

El femicida intentó autoeliminarse luego de cometer el crimen, ya que se constató, poco después, un accidente de tránsito en el que se identificó al hombre dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza.

Al momento del hecho, la víctima había denunciado a su femicida, con quien llevaba una relación de dos meses. Ese mismo lunes ambos habían sido notificados de que la Justicia les había impuesto una prohibición de acercamiento. "Menos de una hora después el indagado viene al domicilio de la víctima y se suceden los hechos, presuntamente", expresó entonces la fiscal.

Ahora, el hombre de 57 años fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado por premeditación y muy especialmente agravado por femicidio en concurso fuera de la reiteración real con un delito de violación de domicilio agravado y desacato agravado en régimen de reiteración real con un delito de violencia doméstica y un delito de porte de armas de fuego en espacios públicos, según indicó a El País el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

La formalización fue en el Juzgado Letrado de San Carlos Especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de 4to turno.