Fue imputado por femicidio el hombre que mató a puñaladas a su tía en la mañana del 8M en Florida

Redacción El País

Se imputó por un delito de homicidio especialmente agravado por femicidio al hombre de 38 años que en la mañana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mató a puñaladas a su tía en Florida.

Según indicó el fiscal que investiga la causa, Hermés Antúnez, a Telemundo (Canal 12), de momento se cree que se trató de un hecho "inmotivado", ya que el hombre estaba bajo efectos de estupefacientes. "Se encontraba consumiendo a horas de la noche del día 7 el sobrino de la víctima y mientras consumía se le ocurrió cometer este hecho", detalló.

El hombre le propinó cuatro puñaladas a su tía de 67 años, con quien convivía en un establecimiento rural a las afueras de la ciudad de Florida.

"Durante la noche siguió consumiendo y pensó qué iba a hacer con el cuerpo y, previo a llegar la pareja de la victima, trasladó el cuerpo en un auto hacia la zona del Hipódromo (de Florida) y allí lo escondió entre la maleza", continuó diciendo el fiscal.

El imputado simuló haber dejado a su tía en la feria y publicó estados en WhatsApp para despistar sobre el paradero de su familiar. Finalmente la pareja de la victima denunció su ausencia.

Al ser citado a declarar, el hombre sostuvo que no se había retirado de su casa desde la desaparición de su tía, relato que no coincidía con lo que registraron las cámaras de videovigilancia, en las que se ve su auto. Al ser consultado sobre esta incongruencia, confesó el crimen.

Ahora deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúe la investigación.

"Parece que vamos para atrás", dijo Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se pronunció sobre este femicidio, al ser consultado al respecto durante el acto de cierre de la Expo Durazno 2025, en el que participó junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y la presidenta de la Sociedad Rural de Durazno, Ana María Acuña.

"Es un tema que nunca se termina, ¿no? Es increíble el nivel de violencia y, por supuesto, teniendo como objetivo en este caso a la mujer. También le pasa a nuestros niños, o sea que la violencia a puertas adentro del hogar es un tema que parece mentira, que a veces tenés la sensación de que vamos para atrás", declaró Orsi.

El presidente subrayó la importancia de fortalecer los organismos encargados de combatir estos delitos. "Ahí hay que reforzar, por supuesto, los organismos de la Justicia que se dedican a eso y nuestro Ministerio del Interior tiene que tener las herramientas para enfrentar eso".