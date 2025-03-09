Hombre con antecedentes mató a su tía en Florida y confesó el femicidio: estaba denunciada como ausente

Un hombre de 38 años, con antecedentes penales, confesó haber asesinado a su tía de 67 años en la ciudad de Florida. El crimen, cometido con un arma blanca, ocurrió este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (8M).

Según fuentes del Ministerio del Interior, el hombre atacó a la mujer en la vivienda que compartían. Posteriormente, se entregó a la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía, a la espera de una resolución judicial.

Departamento de Florida. Foto: Mateo Vázquez.

El homicidio se conoció cerca de las 21:30 horas del sábado 8 de marzo, informó Subrayado, cuando la Policía halló el cuerpo de la víctima en las inmediaciones del Hipódromo de Florida. Sin embargo, los investigadores creen que el asesinato ocurrió en horas de la mañana y que el agresor trasladó el cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado.

La mujer había sido denunciada como ausente por su pareja antes del hallazgo del cuerpo. La Policía continúa con la investigación para esclarecer los detalles del crimen.