Yamandú Orsi sobre el femicidio en Florida: "Parece mentira, a veces da la sensación de que vamos para atrás"

Redacción El País

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se pronunció sobre el asesinato de una mujer de 67 años en Florida, ocurrido el sábado 8 de marzo. El mandatario fue consultado al respecto durante el acto de cierre de la Expo Durazno 2025, en el que participó junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y la presidenta de la Sociedad Rural de Durazno, Ana María Acuña.

"Es un tema que nunca se termina, ¿no? Es increíble el nivel de violencia y, por supuesto, teniendo como objetivo en este caso a la mujer. También le pasa a nuestros niños, o sea que la violencia a puertas adentro del hogar es un tema que parece mentira, que a veces tenés la sensación de que vamos para atrás", declaró Orsi.

El presidente subrayó la importancia de fortalecer los organismos encargados de combatir estos delitos. "Ahí hay que reforzar, por supuesto, los organismos de la justicia que se dedican a eso y nuestro Ministerio del Interior tiene que tener las herramientas para enfrentar eso".

Marcha 8M en Montevideo. Foto: Agustín Magallanes

Orsi también vinculó el problema de la violencia de género con la educación y los cambios culturales. "Hay un tema de carácter cultural que empieza en la escuela. Te digo porque los niños que hoy tienen la oportunidad de educarse vienen con respuestas bien distintas a las de nuestras épocas, por suerte. Un lenguaje distinto, una forma distinta y un nivel de tolerancia que en mi época no teníamos, por lo menos no nos han enseñado".

Finalmente, el mandatario enfatizó que el debate sobre la violencia de género debe continuar. "Eso obviamente no alcanza solo con eso, pero para quienes dicen que este tema ya pasó de moda, al revés. Hay que seguir dándole vuelta y ser conscientes y, por otro lado, tener un compromiso concreto con el tema de la violencia hacia la mujer, que sigue siendo un tema tremendo no solo en nuestro país sino en el mundo".