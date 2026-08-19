Fiscalía pedirá la imputación de una conductora por la muerte de un delivery de 20 años en La Barra

La Fiscalía de Maldonado buscará imputar este miércoles a una mujer de 58 años por el siniestro de tránsito en el que murió un joven de 20 años que trabajaba como delivery. El episodio ocurrió el pasado 1° de julio en La Barra.

La audiencia comenzará a las 15:00 en el Centro de Justicia de Maldonado, según confirmó a El País el abogado de la familia de la víctima, Sebastián Serrón Bon.

La instancia fue convocada por el juez Juan Manuel Cabrera a solicitud de la Fiscalía de Maldonado de 5to Turno, encabezada por el fiscal Jorge Vaz. Según pudo saber El País con fuentes del caso, se trata de una instancia en la que el equipo fiscal pedirá la formalización de la mujer. Esto se da luego de un análisis que llevó a Fiscalía a entender que hay indicios de que podría haber responsabilidad penal por parte de la conductora.

El siniestro ocurrió sobre las 12:45 del primer día de julio en la intersección de las calles Víctor Haedo y Mattos Rodríguez, cerca del puente de La Barra. Allí chocaron un auto conducido por quien va a ser formalizada esta tarde y una motocicleta en la que circulaba el joven.

El motociclista sufrió lesiones de gravedad tras golpearse la cabeza contra el cordón y murió en el lugar pese a la asistencia médica. Por otra parte, la mujer resultó ilesa.

La investigación procura determinar la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades penales. La familia del joven sostiene que la conductora realizó una maniobra imprudente. Según esa versión, habría intentado efectuar un giro en U y atravesado la trayectoria de la motocicleta.

Para esto se apoyan en videos de cámaras de seguridad, a los que accedió El País, y testimonios de otras personas que se encontraban presentes al momento del siniestro.

Serrón Bon ya había señalado públicamente días después del incidente que la carpeta de investigación contiene imágenes captadas por cámaras de la zona y testimonios que, a su entender, respaldan la hipótesis planteada por la familia.

En la audiencia se conocerá qué delito pretende imputar la Fiscalía, aunque fuentes del caso señalaron que se tratará de homicidio culpable. El juez deberá resolver si hace lugar al pedido de formalización y si dispone medidas cautelares mientras continúa la investigación.

La familia del joven relató que este trabajaba como repartidor para un supermercado de Cerro Pelado mientras se encontraba en seguro de desempleo.