Fiscal Alfaro dijo que se solicitó un allanamiento solo para obtener el celular de Álvarez

Mariana Alfaro, fiscal de Delitos Sexuales, dijo que el allanamiento que ocurrió ayer fue “la autorización para incautar o registrar elementos si el propietario de esos bienes se niega a entregarlos. Es una orden judicial que se obtiene en caso de negativa”, dijo a 25siete, portal de Noticias.

“Solo se solicitó la orden judicial de allanamiento para obtener el dispositivo -es decir, el celular de Ignacio Álvarez-, pero no para incautar el resto de las computadoras y materiales de la radio”; detalló la fiscal y agregó que “se pretendía obtener su celular para conocer a qué otras dos personas fueron cedidos esos registros de audio y video, porque en los programas emitidos se indica que fueron cedidos a terceros”.

La fiscal, además, destacó que hay un cuarto audio que no se difundió en La Pecera “y se apunta a conocer de dónde vino” y que mientras se desarrolle la investigación “hay que realizar todas las diligencias y una era la solicitud de allanamiento que, finalmente, no se concretó porque reitero no se incautó absolutamente nada de la radio”.



De acuerdo al portal, el periodista Ignacio Álvarez no se encontraba en el edificio, ni tampoco en su domicilio, por lo que se lo llamó por teléfono y se negó a dar el celular. No se le volverá a solicitar porque “ya se puede haber frustrado la evidencia”, no obstante, agregó que será citado a declarar.