Ignacio Álvarez calificó como "peligrosa" la orden de allanamiento de su casa y dijo que la recurrirá

Luego de que se conociera que la fiscal Mariana Alfaro ordenó el allanamiento de su casa y de la emisora Azul FM, Ignacio Álvarez publicó un descargo en Twitter en el que califica esta orden como "peligrosa", "ilegal e inconstitucional". "No entregué mi celular y voy a recurrir la sentencia", afirmó.

"Después de la inédita denuncia que me hicieron los legisladores del FA, hoy la Justicia libró una peligrosa orden que atenta contra la libertad de prensa y el derecho de todos ustedes a estar informados. Por eso no entregué mi celular y voy a recurrir la sentencia", dice el tuit.



Además, Álvarez publicó un texto que relata toda la situación vivida este viernes. "Hoy de mañana una fiscal y una jueza ordenaron allanar Azul FM y mi casa, e incautar celulares y todo dispositivo electrónico de uso personal y del programa La Pecera, para de esa forma acceder a "comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado", señala.



"Es decir que mandaron a la policía a confiscar toda la información que tiene mi equipo periodístico, entre la que hay denuncias contra políticos y gobernantes, identidad de fuentes, de víctimas de delitos, etc", agrega Álvarez.

"Con esa orden ilegal e inconstitucional pretenden forzarnos a revelar nuestras fuentes, un derecho fundamental consagrado en la ley e incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene mayor valor que la Constitución", indica el periodista y sostiene que si la orden "se cumpliera sentaría un precedente grave e inédito que pondría en peligro el trabajo de los periodistas uruguayos y en consecuencia el derecho de la gente a estar informada".



Más temprano, efectivos de Interpol allanaron las instalaciones de la emisora Azul FM. Según pudo saber El País, revisaron dispositivos electrónicos donde se almacenaba material del programa La Pecera y de allí extrajeron evidencia, que fue puesta a disposición de Fiscalía.