“Me debo a las evidencias y trato de ser equilibrada”, enfatizó Sylvia Lovesio

-¿Cómo sigue la investigación por la denuncia de violación en el Cordón y qué acciones tiene previstas?



-Después de la formalización vamos a terminar de recepcionar todas las evidencias de las pericias que ya se pidieron de la víctima, de los imputados, y la prueba anticipada, que para eso hay que preparar a la víctima para que esté fortalecida. Cuando tengamos el resultado de todas esas pericias ya estaríamos en condiciones de presentar la acusación.



-¿Son pericias psicológicas o de qué tipo?



-En el caso de los delitos sexuales se pide una pericia psicológica y psiquiátrica de ella, y también a cada uno de los imputado. También faltan las pericias a los teléfonos celulares y las cámaras en el lugar, que también se pidieron, y otros informes que fueron a Policía Científica para relevar. Todo esto, que fue un poco lo que le manifestamos a la juez, fue por lo que se entendió que era correspondiente el plazo de 180 días de prisión preventiva. Si tenemos antes las pericias se acusaría antes. Sino pediremos más plazo de ampliación de la medida. Lo próximo es presentar la acusación y luego iremos a juicio oral para debatir todas las pruebas.

-Pese a la reserva que se determinó en la audiencia, ¿cuáles fueron los aspectos centrales de las evidencias?



-Eso no se puede manejar.



-¿Cómo evalúa que jugó la presión social en este caso? ¿La Fiscalía lo toma en cuenta?



-Cuando esto surgió el domingo 23 inmediatamente que se generó fue por qué no los dejé detenidos, por qué no los formalicé, por qué quedaron sueltos. Y en realidad lo que hice fue dejarlos emplazados porque necesitaba tener evidencias. Por ejemplo, que la víctima fuera vista por el forense, por el equipo multidisciplinario, las pruebas de ADN, los perfiles. Corresponde que uno tenga el equilibrio y cumplir con las garantías que establece el código. Se debe dar protección a la víctima, pero también otorgar las garantías a los imputados. Eso fue lo que nos llevó todos esos días, queríamos tener las evidencias que constituían semi plena prueba para pedir la formalización. Yo voy a cumplir 25 años como fiscal. Tuve casos quizás más duros y con más impacto en la opinión pública. Si algo aprendí es que yo me debo a lo que surja de las evidencias y de las pruebas. Trato de ser equilibrada, justa, y estar tranquila con mi conciencia. Sé que lo que hice es lo que realmente me arrojó la investigación. En un momento desde la sociedad me criticaron porque los dejé libres. Las críticas y las presiones se reciben siempre. En mi caso yo actúo de acuerdo a cómo entiendo que es justo y por las pruebas que tengo. Las presiones en mí nunca impidieron que actuara como debía actuar.



-¿La investigación de este caso fue más rápida que en otros?



-En el Instituto Técnico Forense las pericias van a demorar lo que demoran en todos los casos y en Policía Científica es lo que se demora en procesar los resultados de las muestras obtenidas. No es que se movió más rápido porque este caso tenía trascendencia pública. El tema es que acá surgió… es un tema que no me corresponde hablar porque está en otra Fiscalía.

-De todos modos usted ayer se expresó sobre la difusión de los audios.



-Es que eso perjudica. A ver, quien no sale a decir la verdad o dice la verdad a medias, en realidad, está mintiendo. Jugar con la información que no es veraz para presionar en la sociedad o en los operadores judiciales me parece que no está bien. Lo importante son las acciones.



-El periodista Ignacio Álvarez, del programa La Pecera de Azul FM consideró innecesario el proceder de la Fiscalía y cuestionó la indagatoria. ¿Qué piensa sobre el punto?



-No quiero hacer comentarios sobre eso.



-Este tipo de casos suele llevar a un incremento de las denuncias, ¿esto sucedió en esta oportunidad?



-Es muy pronto para saberlo. Nosotros tenemos muchas denuncias y han crecido cada vez más. Pero de lo que sucedió hasta la fecha no lo puedo decir.

-El Observador dio cuenta el miércoles que según el informe del Instituto Técnico Forense había heridas extragenitales pero no genitales. ¿Qué peso tuvo ese informe en la prueba?



-Ese informe está desde el principio en la carpeta investigativa. Ese informe lo analizamos pero no es el único. Yo no quiero hablar sobre eso porque es como estarle contestando al periodista sobre el que hay una denuncia. Ante la juez de garantías hubo cinco horas de debate de todas las evidencias. Si ella hubiera tenido la menor duda de que los informes no eran claros, no hubiera tardado la formalización de la investigación.



-¿Cómo está la víctima? ¿Ya realizó la declaración anticipada?



-Es una mujer que estuvo en shock desde que sufrió la violación, que está siendo asistida por la Unidad de Víctimas y bajo tratamiento. Más no puedo agregar porque es información que le pertenece a ella y a su situación.