El descargo de Nacho Álvarez luego de que le impusieran restricción sobre denunciante de violación grupal

Ignacio Álvarez volvió este lunes a abordar el caso de la presunta violación grupal de fines de enero. En La pecera (Azul FM), aseguró que "no está arrepentido" de la informe que emitió en febrero, con los audios de lo que habría pasado aquella noche y reafirmó que a su juicio "no hubo violación".

"La víctima no es esa mujer. Las víctimas son esos tres guachos que están en cana hace meses", dijo sobre los acusados del caso.

Contó su versión sobre la pérdida del trabajo de la denunciante. De acuerdo al periodista, los patrones de la joven, que se desempeñaba como niñera, prescindieron de sus servicios luego de que estuvo varias semanas certificadas y porque, a su juicio, esos padres consideraron que "mintió" en su denuncia.

"Hay un valor superior. El valor superior, moralmente, es la obligación de decir la verdad. Si alguien está mintiendo, el periodista, si llega a la convicción de que la gente está comprando una mentira, lo que tengo que hacer, según mi conciencia, es decir: "Esto no es así". Si la echan del trabajo como consecuencia, que se joda. Si mintió, mintió. El bien superior es que la víctima no es la víctima", dijo Álvarez.

Además, el periodista respondió a las medidas cautelares de no acercamiento a la denunciante que le impuso la Justicia a Álvarez y dio cuenta de los mensajes que le envió tanto a ella y que habrían motivado la resolución judicial.

Contó que efectivamente le envió un mensaje a la denunciante en febrero, previo a que el periodista emitiera los audios. "Cuando me llegaron los audios, lo que hice fue enviarle un mensajito (por Facebook) diciéndole: 'Me llegó información sobre lo que pasó esa noche. Me gustaría contar con tu versión de los hechos'". No me contestó nada. Me clavó el visto. También accedí a la identidad de la amiga transexual que se había del boliche con ella. Hice lo mismo. Le escribí un mensaje y nada, no obtuve respuesta", dijo.

Luego de emitido el informe, Álvarez vovlió a intentar una comunicación, esta vez con la hermana de la denunciante. "Ese fue mi pecado, según la justicia, que entendió que fue un acto de violencia psicológica de mi parte. Le mandé un mensaje por Instagram. "Soy Ignacio Álvarez, como sabés estoy investigando este tema... Palabras más, palabras menos, le digo: "Hay una forma de ayudarnos a todos para que esto termine de la mejor manera". Ese es el mensaje que la Justicia entiende que es violencia psicológica de mi parte. Le escribí a la hermana este mensaje. ¿Qué pasó? La supuesta víctima de la violación me denuncia a mí porque le escribí un único mensaje a la hermana, mensaje que no me respondió y la dejé por esa", contó.

Ignacio Álvarez. Foto: Marcelo Bonjour

El periodista contó que el "ánimo" del mensaje era que ella contara su verdad. "Entiendo que esta mujer entró en pánico cuando los chiquilines le dijeron que la iban a viralizar. Decí tu verdad. Reconocé que no te violaron. Saquemos de la cárcel a esos pobres guachos. Decí tu verdad y quizás te podamos entender cuando se sepa que te amenazaron con difundir el video. Son culpables de eso, sí. Pero no de violación. Ese era mi ánimo componedor para llegar a la verdad", añadió.

El periodista rechazó la sentencia de la justicia sobre el no acercamiento ni comunicación con la denunciante, que fue ratificado por un tribunal de apelaciones. "Por cumplir mi deber periodístico de darle la chance a la supuesta víctima de que dé su versión, ¿resulta que estoy humillando, degradando? ¿Esto es lo que interpreta la Justicia uruguaya? ¿Después me van a decir que no está flechada la Justicia?", se preguntó.

De acuerdo al fallo, las comunicación de Álvarez con la denunciante y el entorno responden a una actitud de "violencia psicológica, que intenta amedentrar y humillar a estas personas". "¿Te das cuenta de la cabecita de los jueces uruguayos que tenemos en un tribunal de apelaciones?", se preguntó el periodista.

Luego el periodista se dirigió a la denunciante: "No querés que sepa la verdad porque quedás mal parada. Hiciste esta denuncia y pediste medidas cautelares porque tenés miedo de que se desmorone toda esa mentira que construiste. Todo detrás de la máscara de la víctima. "Me están lastimando, me están invadiendo en mi identidad". Y los jueces comen y compran. Pero acá hay un valor superior que es el de la verdad e informar las cosas como son".

Luego hizo una reflexión final sobre el trabajo de los periodistas. "Detrás de la fragilidad de la mujer, que es algo que está presente y hay que cuidar, cuidado porque en nombre de esa supuesta fragilidad se pueden cometer injusticia terribles como la que se están cometiendo ahora", dijo y agregó: "No me quiero poner de víctima. Voy a seguir diciendo lo que quiera decir sobre esto e investigando todo lo que quiera. Se los voy a decir a ustedes (los oyentes) para quienes trabajo. Si me quieren llevar en cana, que me lleven. El trabajo periodístico es fundamental. Si no existiera, ustedes no se enterarían de la verdad de las cosas y comprarían lo que la gente interesada quiere darles".