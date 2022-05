La Justicia le prohibió a Ignacio Álvarez acercarse a la víctima de la violación grupal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° turno estableció medidas cautelares para Ignacio Álvarez, que no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima de la violación grupal de Cordón, su hermana y una testigo.

El documento jurídico establece que se mantendrán las medidas de protección, “consistentes en la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación” con las personas mencionadas en un radio de 500 metros, según informó Montevideo Portal.

El periodista había puesto al aire en su programa La Pecera (Azul) los audios del encuentro que había derivado en una denuncia por violación grupal. Esta divulgación ya había tenido consecuencias jurídicas para Álvarez, que debió enfrentar un allanamiento en su lugar de trabajo.

Luego de que Álvarez difundiera los polémicos audios, fue denunciado por violar el artículo 92 de la ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, y por eso el fiscal de Corte ordenó una investigación penal de oficio.

Luego de que esta resolución judicial tomara notoriedad pública, el periodista aclaró la situación en Twitter. Allí sostuvo que le envió "un mensaje" a la hermana de la mujer que denunció la violación con el fin de acceder a su testimonio para su programa, lo cual no consiguió.

"Esta "noticia" es de febrero: como investigando el caso del Cordón le escribí UN MENSAJE a la hermana de la denunciante preguntándole si podía hablar, una jueza me pidió no contactarme más, cosa que tampoco pensaba hacer. Pero seguiré informando todo lo que considere de interés", expresó.

Esta "noticia" es de febrero: como investigando el caso del Cordón le escribí UN MENSAJE a la hermana de la denunciante preguntándole si podía hablar, una jueza me pidió no contactarme más, cosa que tampoco pensaba hacer. Pero seguiré informando todo lo que considere de interés. pic.twitter.com/xKsb1VEag3 — ignacio alvarez (@igalvar71) May 27, 2022

Luego de que avanzaran las repercusiones de la noticia, el conductor se volvió a pronunciar en redes. Junto a un titular que establecía que la Justicia le "prohibía" acercarse a la denunciante, él ironizó: "no tengo intención, mirá si me denuncia por violación". Y remató: "no puedo asegurar cumplirlo porque no tengo idea dónde vive. Justicia Inteligencia".