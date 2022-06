Denuncia a jugadores de Peñarol: videos no muestran violencia o amenazas, dicen dueños del salón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles declararon ante el fiscal Maximiliano Sosa los propietarios del local de fiestas donde dos jugadores de Peñarol habrían abusado sexualmente de dos trabajadoras, según se afirma en la denuncia presentada este lunes. El abogado Juan Pablo Decia, representante de los dueños del salón, dijo a El País que "en las filmaciones no se aprecia la existencia de una situación de violencia sexual o amenazas hacia las denunciantes".

"En marzo fuimos muy celosos en el examen de esas imágenes, no vimos ningún elemento que revelara existencia de ninguna conducta vinculada a acoso sexual, abuso, amenazas, violencia hacia el personal. De haber existido, el propio local hubiera disparado las denuncias. No se hizo porque, francamente, después de un celoso examen de esas imágenes no encontramos ningún elemento que indicara la existencia de ese tipo de conductas", agregó el abogado en nota con Subrayado (Canal 10).



Los dueños del local declararon en calidad de testigos y, según Decia, quedaron a disposición del fiscal. Esta es una investigación "sobre temas muy sensibles, hay que respetar el derecho de las víctimas a denunciar, no revictimizarlas, pero también ser muy cuidadosos con el derecho de los justiciables, que en el marco de estas denuncias se ven sometidos al escarnio público, a acusaciones e imputaciones que no tienen que ver con el estado actual de la investigación", agregó.

Decia aseguró que sus clientes no tenían información alguna sobre lo sucedido y agregó que, de haberse enterado, hubieran llevado adelante las acciones correspondientes.



El abogado penalista señaló que en el local ubicado en Malvín se realizan fiesta infantiles y agregó que cuando no hay eventos agendados, este es alquilado para reuniones de adultos

Por otra parte, el abogado dijo a Subrayado que la defensora de las víctimas se comunicó con él para tener acceso a los videos y que se le informó que estarían a disposición de Fiscalía. De todos modos, recalcó que le comentó a su colega que "luego de ver las imágenes no había ningún elemento que diera sustento a una denuncia de estas características".