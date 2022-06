Diferencias entre Fiscalía y abogada de mozas por fecha de denuncia a jugadores de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos jugadores de Peñarol fueron denunciados este lunes por dos mujeres por un hecho que tiene "carácter de abuso sexual" en un local de fiestas infantiles, donde ellos organizaron una celebración y ellas trabajaban como mozas. La abogada defensora de las víctimas, Valentina Díaz, dijo ayer en nota con Subrayado (Canal 10) que "la denuncia la quisieron realizar en el mes de marzo, pero por un tema de agenda en Fiscalía" recién tuvieron fecha "para este mes". Ante esto, desde Fiscalía se precisó que el pedido de agenda fue realizado el 26 de abril.

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, enfatizó en que no se trata de realizar un cuestionamiento al tiempo que decidan tomarse las víctimas para presentar la denuncia, porque se comprende "el impacto que esta clase de delitos implican".



De todos modos, aclaró: "La fecha en que se solicitó la agenda es de abril, no de marzo (...). Hay una demora importante en la agenda, que alcanza en algunos casos a un mes, pero no es una demora de tres meses".



Además, destacó que las denuncias se pueden presentar "las 24 horas, en cualquier seccional", pero "a veces con este tipo de delitos de índole sexual se recurre a la vía penal, en Fiscalía".



Consultada por El País, la abogada Valentina Díaz no confirmó ni desmintió que el pedido de agenda se haya realizado el 26 de abril, solo recalcó que "los hechos fueron en marzo, así lo establece la denuncia".

El hecho ocurrió en un evento en el que los futbolistas estuvieron presentes, informó este martes Radio Universal y confirmó Ovación. Las mujeres, apuntó la abogada, tienen 30 y 35 años y ahora están a la espera de que Fiscalía recabe evidencias y siga el proceso. El salón tiene cámaras de seguridad, indicó la letrada, pero no sabe si Fiscalía solicitó ese material.