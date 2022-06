Denuncia a jugadores de Peñarol es por abuso sexual y amenazas, dijo defensora de las dos mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos jugadores del plantel principal de Peñarol fueron denunciados este lunes por dos mujeres que trabajan como mozas en un local de fiestas infantiles, donde ellos organizaron una celebración. La abogada que las representa, Valentina Díaz, dijo a Subrayado (Canal 10) que no se denuncia una violación "propiamente dicha", pero sí un hecho que tiene "carácter de abuso sexual".

Los hechos ocurrieron en marzo, en un evento en el que los futbolistas estuvieron presentes, informó más temprano Radio Universal y confirmó Ovación. La denuncia fue radicada este lunes, explicó la abogada, por temas de agenda en Fiscalía. "Radicamos la denuncia apenas tuvimos la oportunidad, que fue ayer", explicó.



Consultada sobre si hubo más mujeres involucradas en los hechos, Díaz señaló que la presentación se hizo "en base a dos víctimas, que eran mozas del salón y simplemente sobre lo que les pasó a ellas con ciertos futbolistas". La letrada no quiso brindar más detalles de lo ocurrido en el lugar y tampoco los nombres de los denunciados.



"La denuncia radica en delitos sexuales y amenazas", dijo Díaz.

Las mujeres, apuntó la abogada, tienen 30 y 35 años y ahora están a la espera de que Fiscalía recabe evidencias y siga el proceso. El salón tiene cámaras de seguridad, indicó la letrada, pero no sabe si Fiscalía solicitó ese material.



Por otra parte, al ser consultada sobre si los jugadores quisieron acercarse a sus defendidas en este tiempo u ofrecer algún acuerdo, dijo que no hubo ningún contacto con ellos.



Las dos denunciantes están actualmente bajo tratamiento psicológico, dijo Díaz, y la Unidad de Víctimas de Fiscalía se contactó con ellas para asistirlas.

El caso está en manos del fiscal de Delitos sexuales Maximiliano Sosa, quien está investigando y en diálogo con Ovación explicó que, “como cualquier caso de investigación, se trata de información reservada”.



Consultado por Ovación, el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, dijo más temprano que “este hecho no tuvo nada que ver con el club". "Es una cosa de la vida privada de los jugadores”, sostuvo.



“Lo que sí puedo decir es que el hecho no tiene relación con un ambiente laboral del club, ni con la concentración del plantel ni con un evento organizado por nosotros. Es algo privado de ellos y por eso el club no interviene. No estaban en ningún lugar ni horario que tenga que ver con Peñarol”, remarcó el titular aurinegro.

Por otra parte, el consejero Jorge Nirenberg dijo a Ovación que "cuando la Justicia determine lo que pasó, Peñarol evaluará sus medidas si es que corresponden".