Declararán guarda y policía que bajaron a joven de un ómnibus y luego fue atropellado

Este miércoles declararán ante Fiscalía el guarda de la empresa Cotmi y una policía que días atrás bajaron a la fuerza de un ómnibus a un joven que posteriormente fue atropellado por otro vehículo.

Según detallaron fuentes de fiscalía a El País, la indagación permitirá determinar si se formaliza o no la investigación y si incurrieron en un delito de omisión de asistencia dado que parecía estar atravesando una crisis nerviosa.



El director de Ministerio de Transporte (MTOP), Pablo Labandera, dijo este martes que no sabe "cuáles son las normativas internas, si implica cerrar el vehículo o llevar a la seccional", pero desde el ministerio no existe un protocolo general de actuación para estos casos.



En tanto, el sindicato policial expresó su apoyo a la oficial. El dirigente del sindicato Ricardo González expresó que su compañera "tendrá las garantías para su defensa", debido a que "actuó por pedido del conductor". "Muchas son las hipótesis en esos escasos minutos, podría ser alguien alcoholizado, alguien bajo efectos de drogas, la Policía no es psiquiatra para saberlo, pero debe en esos minutos poner a salvo al resto de los pasajeros y realizar las comunicaciones pertinentes tal cual hizo", detalló.