MTOP dice que no tiene protocolos tras caso de joven obligado a bajar de ómnibus en Ruta 1

En los últimos días se hizo viral en redes sociales un video donde se observa cómo un guarda de la empresa Cotmi y una policía bajan a la fuerza de un ómnibus a un joven que parecía estar atravesando una crisis nerviosa. El director de Ministerio de transporte (MTOP), Pablo Labandera, dijo que no sabe "cuáles son las normativas internas, si implica cerrar el vehículo o llevar a la seccional", pero desde el ministerio no existe un protocolo general de actuación para estos casos.

"Quizás, sea una luz amarilla para empezar a evaluar la necesidad o no de que exista alguna medida en ese sentido", dijo en diálogo con 970 Noticias (Universal). Sin embargo, resaltó que de momento se trata de situaciones "esporádicas" y que la labor del ministerio, en este caso, es evaluar "si existe responsabilidad administrativa" por parte de la empresa de transporte.



Fiscalía informó que el 23 de julio bajaron a la fuerza al joven de 23 años en plena ruta, a la altura del kilómetro 58 en ruta 1. Horas después lo atropellaron en el kilómetro 79. El joven actualmente se encuentra internado en sala y aguarda dos operaciones en su pierna, dijo a El País su tía, Valeria Pérez.



El jefe de Policía de San José, Orestes Leles Da Silva, indicó a El País que identificaron que la funcionaria policial era de su jefatura y se inició una investigación interna para ver su responsabilidad administrativa.



“Se recibe esa novedad por medio de las redes y al ver que hay un Policía involucrado se trata de saber quién es y qué fue lo que pasó”, explicó el jerarca.



Reconoció, asimismo, que parecía haber una “presunta irregularidad en el accionar de la policía en el ómnibus”. Sin embargo, luego de que se realizara la investigación de urgencia, se concluyó que no hubo ninguna falta y no se le impuso ninguna sanción.

El abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Andrés Ojeda, expresó a través de las redes sociales que saldrá en defensa de la funcionaria policial involucrada.



A su vez, el dirigente del sidicato Ricardo González expresó que su compañera "tendrá las garantías para su defensa", debido a que "actuó por pedido del conductor". "Muchas son las hipótesis en esos escasos minutos, podría ser alguien alcoholizado, alguien bajo efectos de drogas, la Policía no es psiquiatra para saberlo, pero debe en esos minutos poner a salvo al resto de los pasajeros y realizar las comunicaciones pertinentes tal cual hizo", detalló.



"Por otro lado, entendemos a la familia y su dolor por el accidente sufrido 6 horas más tarde del hecho", cerró.