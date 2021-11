Condenaron a nueve años de cárcel al peligroso delincuente "Ricardito" Cáceres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El peligroso delincuente Ricardo Damián Cáceres Correa, conocido como “Ricardito”, fue condenado a 9 años de cárcel por ser el autor de un delito de organización de actividades de narcotráfico, reiterados delitos de extorsión, violencia privada y lesiones personales agravadas en calidad de coautor.

El delincuente, que actualmente se encuentra recluido en el Penal de Libertad, había sido imputado en mayo de este año luego que la fiscal Mónica Ferrero y un equipo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) recolectaron evidencian que señalaban que desde la cárcel comandaba un grupo criminal que opera en el Cerro.



Se le decomisó un auto y una casa, que quedarán a disposición de la Junta Nacional de Drogas. Además, se dispuso que sea alojado en un módulo al actual, atento a las condiciones de precariedad.



En el marco de esta investigación había sido detenido su hermano, Luis “Betito” Suárez, hoy también recluido en el mismo centro penitenciario.

Ambos delincuentes tienen profusos antecedentes penales. Para los investigadores policiales estos delincuentes forman parte de una de las bandas más crueles de Montevideo. Si bien no se sabe cuántas personas perdieron la vida por no pagar deudas por droga, quienes los investigan aseguran que fueron muchas. Algunas se lograron probar y otras no.



“Betito” y "Ricardito" son hijos de la misma madre. Se criaron en el Cerro y desde que eran niños comenzaron a dar los primeros pasos en el mundo criminal. Hurtos, rapiñas, narcotráfico y homicidios.



La Fiscalía y la Policía comenzaron a investigar a “Ricardito” hace un año. Sospechaban que seguía liderando el comercio de la venta de droga en el Cerro desde la cárcel. A través de un minucioso trabajo de investigación se logró imputar al delincuente por organización de delitos de narcotráfico asociados al lavado de activo.



La investigación, que tuvo pericias en un celular que usó desde la cárcel, permitió que la Policía detuviera también a su medio hermano, Luis “Betito” Suárez, al constatarse comunicaciones entre los hermanos para comprar droga.



“Betito” fue condenado en mayo a dos años y cuatro meses de cárcel.



En un año de investigación la Policía había detenido a más de 80 personas, de las cuales unas 30 resultaron formalizadas por formar parte de actividades de venta o traslado de droga.