Caso Ferrari blanca: indagan empresarios por ventas de fincas

Casi medio país vio en la televisión o en las redes sociales la foto de la Ferrari blanca estacionada en una calle de Malvín Norte y rodeada de marginales. La foto se hizo viral en enero de 2018.

Pocos días después, se supo que la conducía uno de los líderes de una organización de estafadores turcos, Mehmet Aydin, que realizó una maniobra fraudulenta calculada en US$ 130 millones por la Policía de Turquía. La Policía estima que Aydin visitaba a una amiga en Malvín Norte.

Aydin y otros cómplices compraron inmuebles de alto valor y autos costosos en Uruguay. Uno de los cómplices, de iniciales O.N.K., armó un negocio de ventas de materiales de construcción en la zona de Progreso.



Fue el único detenido y llegó a un acuerdo con el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez.



El ciudadano turco fue acusado de integrar una organización que lavó alrededor de US$ 8 millones en Uruguay.



Por este motivo, el hombre recibió “una pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría, la que será sustituida por la de libertad vigilada intensiva, por igual plazo de la pena que se impondrá”, según consta en la solicitud al juez divulgada por la Fiscalía.



En tanto, el otro imputado -un ciudadano uruguayo de iniciales C.G.Z.R- recibió una pena de nueve meses de prisión. Por cuestiones de salud, lo pasará en su domicilio.



Ahora la investigación de la Fiscalía apunta a empresarios y profesionales que participaron en la compra y venta de los bienes adquiridos por los estafadores turcos.



“Se continúa con la indagatoria; en un par de meses se interrogará a empresarios, personas físicas y profesionales que participaron en las ventas de bienes a la organización investigada”, dijo el fiscal Rodríguez a El País.



El fiscal recordó que la Ferrari blanca y otros bienes de la banda de estafadores ya fueron rematados por orden de la Junta de Drogas.

Aydin y sus cómplices adquirieron en Uruguay una mansión en la marina de Santa Lucía, evaluada en US$ 1.500.000. En los negocios con empresarios uruguayos, los delincuentes turcos entregaron un yate amarrado en Punta del Este y valorado en US$ 1.000.000 y adquirieron por lo menos seis lotes ubicados en el este del país, cuyos precios rondan los US$ 4 millones.



El fiscal Rodríguez solicitó la captura de Aydin, su hermano y otros integrantes de la banda de estafadores.

Transcurridos los seis meses de ese pedido y sin que fueran capturados, la Fiscalía tiene la potestad de solicitar el comiso de la mansión ubicada en la marina de Santa Lucía, un porcentaje de una sociedad que poseía los lotes ubicados sobre la Laguna del Sauce. El otro porcentaje de esa sociedad quedó en poder del Estado cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos llegó a un acuerdo con O.N.K.



En breve, esos bienes también serán rematados por la Junta Nacional de Drogas.



Al igual que lo ocurrido con Argentina en el caso Balcedo, el gobierno de Turquía puja con Uruguay por los millonarios bienes de la organización turca que se había radicado en el país.



A principios de mayo de 2018, Turquía envió un documento al fiscal Rodríguez, reclamando los inmuebles y autos de alta gama incautados.



El gobierno turco informó que los integrantes de la banda de esa nacionalidad perpetraron una estafa piramidal en su país que provocó pérdidas a miles de ciudadanos.