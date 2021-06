Caso Andrea Panini: jueza dio tenencia del niño a los abuelos paternos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Justicia de Atlántida otorgó ayer la tenencia provisoria del hijo de 11 años de la argentina Andrea Panini a los abuelos paternos del chico. El fallo dictaminó, además, que el menor deberá empezar una terapia.

Según dijo a El País una participante de la audiencia, la jueza resolvió que el niño debía regresar a la casa del vecino para juntar sus cosas y luego, el sábado, mudarse a la vivienda de sus abuelos paternos ubicada en Montevideo.



El niño no podrá tener contacto con su padre ni con su madre y cualquier cosa que se le quiera hacer llegar o trasmitir, se deberá hacer por medio de su abogado, decretó la Justicia según la fuente.

El caso generó alarma pública y manifestaciones de colectivos feministas. El jueves 10, Andrea Panini dejó al niño con una familia que vive al fondo de su casa y trasmitió que regresaría en tres horas. Las cámaras muestran que, poco después de dejar a su hijo, Panini se dirigió hacia Atlántida. Cobró un giro en un local de pagos y luego desapareció. Ello motivó operativos policiales de búsqueda en tres departamentos. El viernes 18, Panini informó a sus familiares que se encontraba en buen estado de salud en Córdoba.



El padre del niño, Ramiro M. vive en La Paloma, Rocha. La Justicia ordenó una prórroga de la medida cautelar de no acercamiento a Andrea Panini por otros 180 días. Por resolución judicial, el hombre lleva una tobillera electrónica.

Según informó a El País la fiscal de Atlántida Mirna Busich, Panini acusó al padre del niño de maltrato y él la denunció por violencia doméstica hacia el niño por no enviarlo a la escuela.



La fiscal dijo que Panini enfrenta otras denuncias de terceros y que ahora deberá hacerse responsable de haber salido del país en forma presuntamente ilegal.



Los abogados de la familia Panini, Laura Robatto y Homero Guerrero, afirmaron que Andrea no cometió ningún delito al ausentarse del país.

Sin trabajo.

La causa llegó a oídos de la ONG “Stop Abuso” a principios de 2021 por una mujer cercana al niño, quien informó que este no podía ver a su padre.



Esta organización no gubernamental está inscripta en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Trabaja en contra del maltrato infantil en todas sus formas.



“Nosotros no defendemos a hombres ni a mujeres. Defendemos niños”, dijo a El País Nita Próspero, licenciada en Bioética y Derechos Humanos e integrante de “Stop Abuso”.

En este caso, la organización está en contacto con la familia de Ramiro desde marzo de este año. Los abuelos del niño pidieron en la Justicia un régimen de visitas porque Andrea Panini no les permitía ver al niño.



“Esta señora, Andrea, rechazaba las visitas alegando que los abuelos eran incompetentes o tenían dificultades de índole psicológica para estar con su nieto. Eso nunca se pudo probar. Ahí hay un niño vulnerado en sus derechos”, señaló Próspero.



En la misma línea, la fiscal Busich dijo a El País el sábado 19 que Panini nunca llevó al niño a las audiencias en el juicio donde los abuelos paternos reclamaban un régimen de visitas.

Familiares de Andrea Panini ingresando a la Fiscalía de Atlántida junto con sus abogados. Foto: El País.

“Recuerdo que los abuelos paternos del niño iniciaron un juicio de visitas. Cada vez que había una audiencia, ella presentaba un certificado médico para eludirla”, señaló la fiscal.



Por su parte, Próspero advirtió que el hijo de Andrea Panini debía estar bajo el cuidado de un familiar cercano y no de un vecino.



“Los niños que tienen alguna dificultad transitoria, como es en este caso, corresponde que vayan a vivir con algún abuelo o tío biológico que se pueda hacer cargo de él; no debería estar con un vecino. Esa la forma más directa y flagrante de impedir que el niño esté en una situación sana”, señaló.



La integrante de “Stop Abuso” dijo que el vecino que cuidaba al niño se está separando de su pareja, carece de trabajo y, además, tiene dos hijos más para atender.

“Es la situación más irregular e insana que puede pasarle a ese niño, teniendo abuelos en Montevideo”, expresó la activista social.



“Stop Abuso” apoya a la familia paterna del niño con abogados y peritos.



"Mujer luchadora".

Andrea Panini y su entonces pareja llegaron de España y se instalaron en el balneario rochense La Pedrera. En ese entonces su hijo era muy pequeño.



Ella trabajaba como auxiliar en un centro de educación privado alternativo y enviaba a su hijo allí. No trascendió el lugar de empleo del padre en ese momento. Hoy el hombre se desempeña como trabajador portuario.



Según una fuente allegada a Panini, hasta los seis años el niño concurrió a clases en ese instituto privado.



La pareja tenía diferentes enfoques sobre la educación de su hijo. Según la fuente, Andrea pretendía que fuera a escuelas alternativas y el padre quería llevarlo a un centro de Primaria.

Cartel de búsqueda de Andrea Panini. Foto: Eduardo Barreneche

Andrea es recordada en La Pedrera como una buena madre y una persona luchadora. “También vendía cremas artesanales y daba clases de yoga en el club del balneario”, dijo la fuente.



La pareja se separó por lo menos dos veces. Vivieron un tiempo en La Paloma y luego regresaron a La Pedrera.



Hace cinco años, Andrea y su hijo se fueron a vivir solos a Atlántica, un balneario bastante desolado ubicado a unos 30 kilómetros de La Pedrera.



En Atlántica, el niño iba a la escuela rural 21, situada en la Ruta 10. Andrea y su hijo estuvieron poco tiempo ahí.

La fuente señaló que en 2019 la madre y el niño se instalaron en Remanso de Neptunia, Canelones. Y agregó que Andrea pretendía regresar a España o irse a vivir a Argentina porque su situación económica en Uruguay no era buena.