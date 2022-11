La banda de Astesiano facilitaba alquiler de viviendas y contratación de servicios públicos a sus clientes rusos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial enviado a la fiscal Gabriela Fossati revela que la organización integrada por el excustodio del presidente Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, facilitaba el alquiler de viviendas y la contratación de servicios públicos para ciudadanos rusos que se instalaban en Uruguay.

De los celulares incautados al escribano Álvaro F. y al gestor ruso Alexey S. surge que estos se comunicaban a través de la red social Signal para coordinar las entregas de partidas adulteradas a ciudadanos rusos con el objetivo de que estos tramitaran la ciudadanía uruguaya, según consta en el documento policial.



A esas partidas se le agregaba un padre o abuelo natural uruguayo, lo cual permitía que ese ciudadano ruso pudiera obtener la nacionalidad uruguaya bajo el amparo de dos leyes (16.021 y 8.196). Dichas normas sostienen que los hijos y nietos de uruguayos pueden tramitar la ciudadanía uruguaya. El 23 y el 24 de marzo de este año, el escribano Álvaro F. recibió del gestor Alexey S. un documento de identidad perteneciente a un ciudadano ruso para que el notario preparara la partida de nacimiento rusa que a posteriori se iba a presentar en Identificación Civil.



Poco después, el gestor ruso también le envió al escribano Álvaro F. un documento de una niña rusa, cuyo padre también pretendía que ella obtuviera la nacionalidad uruguaya. Al rato, Alexey S. también mandó al profesional una foto de una mujer, supuesta madre de la niña. (Ver nota aparte).

INTERROGANTE ¿Por qué interesa Uruguay a los rusos? En un audiencia, la fiscal Gabriela Fossati explicó las razones que llevan a ciudadanos rusos a optar por lograr la ciudadanía uruguaya: el escape a la guerra con Ucrania, obtener visas para Estados Unidos y Europa y, en algunos casos, tienen que ver con “personas vinculadas a poderes de inteligencia rusa de antes y de ahora”. Según una fuente del caso, son miles los trámites de ciudadanía uruguaya realizados por rusos -algunos también fueron realizados por ucranianos- mediante partidas de nacimiento adulteradas.

Trabajo

En una de las conversaciones, realizadas entre el 29 y el 30 de marzo de este año, el gestor ruso le dice al escribano: “Es que no nos estamos entendiendo. Los de la gente esa (los clientes) ya saben que están los documentos. Coordinamos esos, dejamos sin efecto el otro, así liquidamos todo acá y amigos como siempre. Jugar no se juega solo. Ya paso la entrega en partes (de las partidas) y (viene) después la inspección. Abrazo”.



En otra conversación, el gestor ruso reclama mayor celeridad en los trámites a Astesiano.



“¡Alejandro! Te ruego que hables con esta gente (los contactos en el Estado). Tan pronto como haya una decisión para al menos una persona, habrá confianza del cliente”, indica. Y luego agrega: “En caso de que insistan en el dinero (los funcionarios públicos), es necesaria una comprensión de la responsabilidad. Si no hacen su trabajo, ¿quién será el responsable de recuperar el dinero adelantado y los boletos de avión (gastados por los clientes rusos)? ¿Quién lo garantizará?”. Enseguida el gestor ruso se lamenta de las pérdidas sufridas por los atrasos en los trámites de otorgamiento de ciudadanía uruguaya a rusos.



“Perdí bastante la última vez. Pero creo que el caso, con una decisión positiva y correcta, debería ser interesante para todos. Por lo tanto, tenemos que definir la parte de responsabilidad de cada uno de nosotros. Siempre listo para encontrarnos. Un abrazo”, escribió.

En otra conversación, Alexey S. le pidió al escribano Álvaro F. la elaboración de certificados de nacimiento para un ciudadano ruso y su esposa. El escribano le respondió que los estaba elaborando y que en poco tiempo se los pasaba.



Al siguiente, en otro chat, el gestor le solicitó al escribano: “¡Buena tarde! Por favor haga un contrato para el arrendamiento anual de un ciudadano ruso y un último recibo por la luz, por favor. Es muy necesario. Un abrazo”,



El escribano respondió: “Buen día. Te preparo todo. Abrazo”.



Dos días más tarde, el escribano Álvaro F. le envío a Alexey S. una factura de UTE y un contrato de alquiler de una finca. Poco después, Alexey S. le escribe en el chat: “Alvaro, por favor envíe el contrato y el recibo a mi correo electrónico. El banco pide un buen escáner. Abrazo”,



Álvaro F. responde en forma afirmativa.



Alexey S. dice: “100 para tu y 100 para mi (refiere a que ambos cobrarán US$ 100 cada uno por gestionar el contrato de alquiler y de servicio de luz para un cliente ruso).

En mensajes enviados el 23 y el 26 de abril de este año, el gestor ruso le pide otros trámites al escribano. “Hola Alvaro. Hay dos preguntas. 1. Un amigo llamó desde Pakistán (para solicitar la ciudadana uruguaya mediante documentos apócrifos). 2. Ha llegado una familia de Rusia, quieren un pedido de residencia. Solo por sus servicios (pagan) 1.000 dólares. Si estás de acuerdo escribe. Me pagan aparte también. Abrir una empresario privado también es algo (pago) aparte. Pero tienen hijos. ¿Vamos a tomarlo?”, indica en el mensaje.



El escribano respondió: Hola. Sí. Lo tomamos. Abrazo”.