Indagan miles de expedientes en tres organismos públicos

La fiscal de Flagrancia, Gabriela Fossati, trasmitió el viernes 14 al juez penal Marcelo Souto que son miles los expedientes de la Corte Electoral, Registro Civil e Identificación Civil que fueron fraguados con partidas de nacimientos falsas por una organización que integraba el excustodio de la presidencia, Alejandro Astesiano.

En la audiencia, donde se debatió la formalización de la investigación contra la pareja del escribano Álvaro F., Patricia M., la fiscal indicó que la organización -integrada también por dos ciudadanos rusos- comenzó a operar desde 2013 o “desde antes”.



Para que los ciudadanos rusos obtuvieran la ciudadanía uruguaya, se adulteraba sus partidas de nacimiento originales y se les hacía figurar un supuesto padre o abuelo natural uruguayo. En algunos casos, esas personas eran vivas y en otros fallecidas. “No hay certezas de que esas adulteraciones se hacían en Uruguay o en el extranjero (Rusia)”, explicó Fossati en la audiencia.



Los integrantes de la banda tenían roles bien definidos. El ruso Alexey S. ubicaba a sus conciudadanos a través de una página web; el escribano Álvaro F. buscaba a personas uruguayas que figurarían en las partidas de sus “hijos” o “nietos” rusos; la pareja del notario, Patricia M. “tenía conocimiento” de las maniobras y daba instrucciones al profesional y Astesiano oficiaba de “facilitador” del tramite, según dijo Fossati.



La fiscal afirmó que el escribano adquirió dos apartamentos en la calle Cerrito. Y agregó que la explicación de esta compraventa “no tiene otra que el origen ilícito” del dinero porque el escribano posee una deuda con la Suprema Corte de Justicia de US$ 45.000, carece de bienes propios y tiene suspendido el ejercicio de la profesión.

"Está cagados"

Fossati dijo que “hay muchos audios muy ilustrativos” entre Patricia M. y su pareja que muestran que ella integraba la organización.



Un audio de la mujer al escribano, dice el 22 de febrero de este año sobre Astesiano: “(Astesiano) ya agarró lo que tenía que agarrar. Ahora le importa tres carajos todo (los papeles para los rusos)”.



Uno de esos mensajes fechado el 10 de mayo de 2022 y que fue extraído del celular incautado del escribano dice: “Que no quiere (Astesiano) que vos lo recibas ni nada. Pero lo que pasa es que él tiene que realizar algo (facilitar el trámite en oficinas del Estado). Lo que no entiendo es que no dijo que el otro (el cliente) no va venir. Cómo te piden las cosas y no te dicen “este va a estar tal día” porque no están hablando con empleaduchos (dentro de organismos públicos) supongo. (Astesiano) no es un empleaducho supongo. Es alguien que debe saber bien ahí, ¿entendés? Así que bueno espero que no se le escape el viernes (el trámite). Que no haya problemas nada más. Espero que (Astesiano) se sienta presionado y que no sea pelotudo. Pero él tenía que haber tomado la responsabilidad (de gestionar el trámite de ciudadanía), ya que agarró US$ 10.000. Su responsabilidad es de hacer (el trámite en el organismo público) supongo yo. No puede andar (Astesiano) ocultándose para arriba y para abajo. No va a ser tan estúpido. Siento que están cagados nada más”.



Durante la audiencia, la fiscal Fossati relató un segundo audio realizado por la pareja del escribano Álvaro F.



El 3 de octubre de este año, la imputada dijo: “No puedo hablar mucho (porque presumía que su teléfono estaba intervenido por la Policía). Gracias. Esto es una bomba para mí (la investigación a su pareja). Besos”.



Mientras se discutía en la audiencia la conveniencia o no decretar la prisión preventiva para la mujer, Fossati alertó al juez Souto: “el rol de Patricia M. no es menor. Voy a leer la transcripción de otro audio suyo donde le daba indicaciones al escribano Álvaro F. sobre cómo proceder” con Astesiano y el ruso Alexey. Este audio, según la fiscal, está fechado el 18 de mayo de este año: Primero hablá con el Gordo. Y al otro que tanto presiona (el ruso Alexey S.) se le hace la reunión. El otro que presiona también es inteligente. No es ningún estúpido. La cosa es así: se devuelve el dinero (al ruso Alexey) y listo. ¿Entendés? Hay que hacerle la misma jugada. La misma jugada que él te hace a vos, hay que hacerla al revés. ¿Sabés una cosa? Yo voy a hablar y le devolvemos el dinero si no sale nada (una partida de nacimiento falsa). Tenés que jugar (le sugiere al escribano). Ya que mirás tanto en la tele, jugá”.