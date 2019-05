Autor del crimen de Lola actuó solo y conoce la zona, dice informe de la justicia argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El encuentro entre Lola Chomnalez y su asesino fue casual. Así lo señala un informe realizado por el Ministerio de Justicia de la República Argentina a pedido de los padres de la joven asesinada en Rocha, Diego Chomnalez y Adriana Belmonte. El informe tiene una visión opuesta a la del fiscal de la causa, Jorge Vaz, quien sostuvo en su pedido de procesamiento del “Cachila” que éste estaba acompañado por otra u otras personas cuando se cruzó con la joven.

“Lola fue llevada contra su voluntad por M. (el “Cachila”) y otras personas hacia el bosque detrás del médano”, sostiene el fiscal Vaz.



En otro tramo de su pedido de procesamiento con prisión para el acusado, el fiscal Vaz insiste sobre la tesis de que hay más de un autor del crimen.



“A juicio de esta Fiscalía existen indicios, que relevados en su conjunto, develan que “el Cachila” -en compañía de otro u otros sujetos- abordó a Lola Chomnalez en las cercanías del paraje conocido como “arinos” llevándola hacia la zona boscosa detrás de los médanos”, agrega el pedido de procesamiento fiscal.



El procesamiento.

La jueza subrogante de Rocha, Rossana Ortega procesó en la madrugada de miércoles a "el Cachila" en calidad de coautor por el delito de homicidio agravado por la alevosía en el caso Lola Chomnalez.

Informe. El lugar donde apareció el cuerpo de la joven argentina.

Al filo del plazo la jueza hizo lugar al pedido del fiscal Jorge Vaz de procesamiento del cuidacoches que había declarado el lunes, aunque no por homicidio especialmente agravado como solicitó el fiscal sino agravado por la alevosía.



La abogada de oficio del “Cachila”, Yesica Biquez, adelantó ayer que apelará la decisión ya que considera que "no hay nada nuevo en la investigación" y que el pedido del fiscal tenía "varias incoherencias" como para determinar el procesamiento.



La jueza dijo que la pericia semiológica realizada el lunes fue clave en la causa de Lola Chomnalez y descartó el argumento de la defensa que sostuvo que la semiología "no es una ciencia exacta", así como que se trata de una "prueba complementaria ingresando como un indicio más pero no como elemento probatorio de convicción para considerar la inocencia o no de una persona".

Pedido. “El Cachila” fue trasladado desde una chacra hacia la Jefatura donde dialogó con su abogada. Foto: Darwin Borrelli.

Para Biquez el procesamiento en todo caso debería haber sido por omisión de asistencia. Pero la Fiscalía alegó que el acusado conoce muchos detalles del lugar donde apareció el cuerpo de Lola Chomnalez y su vestimenta. El dictamen fiscal señaló que “el Cachila” fue el último que vio con vida a Lola Chomnalez y también estuvo con ella luego de su muerte.



Forenses argentinos.

El informe del Ministerio de Justicia Argentino, tras leer todo el expediente del caso, concluye lo contrario. “No hay elementos objetivos para fundamentar la presencia de dos o más autores”, dice el documento al que accedió El País.



El material, de 19 páginas redactado por el licenciado Luis Disanto y que fue entregado el martes 7 por la familia Chomnalez al fiscal Vaz, advierte que la escalada de violencia del agresor sería correlativa a las posibles dificultades que se le fueron presentando con respecto a sus objetivos -un posible móvil sexual o de robo- para con la víctima.



En un capítulo titulado “Conducta del autor durante y luego del hecho”, el informe forense expresa que la lesión que Lola tenía en el cráneo, las heridas de arma blanca en el cuello y finalmente su sofocamiento y muerte, parecen indicar una escalada de violencia del criminal hacia la víctima. Luego, acota, el asesino se tomó trabajo al enterrar el cuerpo y “no dejarlo expuesto”.

Los padres de Lola fueron a Valizas a ver la cabaña donde estuvo la joven. Foto: Francisco Flores

“(El autor) parece tener un comportamiento con cierto grado de organización, aunque con una “conciencia forense mediana”, dice el documento. Es decir, el asesino de Lola sabía qué no debía hacer para ser identificado y apresado.



El nivel de esa conciencia forense “se da con la experiencia”, lo cual demuestra que se trata de un individuo con “antecedentes penales” como adulto o cuando era menor de edad, sostiene el documento.



El capítulo titulado “Conducta de la víctima”, dice que Lola no era una persona ni de mediano o alto riesgo de sufrir violencia ni en teoría se encontraba en un lugar peligroso.



Pero el encuentro con alguien con intenciones agresivas, la convirtió en “alguien accesible” por la soledad del paraje y “vulnerable” por el desequilibrio de recursos con el autor.



En el capítulo “Cantidad de autores involucrados”, el documento resume posiciones de investigadores y técnicos uruguayos sobre que las diferentes profundidades de las heridas de armas blancas han sido interpretadas como la posibilidad de que sean dos cuchillos o dos personas.



Disanto coincide con la tesis de esos profesionales sobre que las mismas fueron hechas con fin intimidatorio y para reducir la resistencia en progreso de la víctima.



“Quizás la más profunda tuvo otro objetivo, sin lograrlo: matar”, señala el experto en su informe.



Sin embargo, advierte que la dinámica del hecho entre victimario y víctima explicaría la diferencia de profundidad de las heridas producidas por arma blanca.

Recuerda que la Policía uruguaya verificó la presencia de un solo perfil genético masculino, “quizás también producto del forcejeo con la víctima o que el autor se haya cortado involuntariamente”.



Y agrega: “hay verificado un solo golpe de carácter intimidatorio, que apoyaría la idea de no más de un autor. Es probable, que haya sido un solo autor, utilizando una solo arma blanca”.

Informe judicial argentino by ElPaisUy on Scribd

Asesino de Lola vivió en la costa de Rocha El informe forense argentino hace un “análisis ambiental” del autor del homicidio de Lola en base a sus movimientos y actividades para obtener información sobre los posibles puntos de anclaje para enfocar la investigación. Los puntos de anclaje son lugares significativos para el criminal y que tienen relación con sus actividades y rutinas.



En el caso de Lola, el informe dice que el autor mostró “cierto nivel de conocimiento” de la zona o lugar de la playa, dado que llevó a la víctima a un área con ciertas características, que incluso los vecinos que encontraron el cuerpo y que residían hacía unos seis años en el lugar desconocían, dice el documento forense.



Personas que suelen llevar ganado por la zona la describen como difícil para encontrar algo o alguien. “El ocultamiento tanto del cuerpo como de la mochila, le brindó tiempo adecuado para garantizar su huida y la reserva de identidad”, agrega el informe.



Se desconoce el camino que tomó el autor del crimen luego del hecho, si siguió por la playa o se internó en algunos de los caminos por las dunas.



“Un interrogante relacionado con esto , es: ¿por qué limpió la sangre del arma blanca en la toalla y no en el agua? ¿Guarda relación con la dirección que tomó luego?”, se pregunta el licenciado forense Luis Disanto. Y agrega: “Deshacerse de la mochila y solo llevarse el dinero, implica: ¿que llevarla consigo, era un problema? ¿Se vincula con algún punto de anclaje del autor cercano al hecho?”. Reconoce que aún no hay respuestas para esas preguntas. En la zona donde fue hallado el cuerpo de Lola se encuentran tres poblaciones: Valizas, Aguas Dulces y el asentamiento “Las Malvinas”. Ese asentamiento, ubicado entre los dos balnearios, se denomina así porque restos de barcos que combatieron allí aparecieron en el lugar.