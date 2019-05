Caso Lola Chomnalez: para defensa de "Cachila" pedido del fiscal "tiene varias incoherencias"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si en la tarde de hoy martes la Justicia accede al pedido del fiscal Jorge Vaz y se procesa como coautor del crimen de la joven argentina Lola Chomnalez al cuidacoches apodado "el Cachila", la defensa del hombre apelará.

La abogada defensora de "el Cachila", Yesica Biquez, dijo esta mañana en Informativo Carve que "si lo procesan vamos a apelar, porque se le atribuye un homicidio y no hay prueba" ni tampoco "testigos" que lo confirmen.

Biquez señaló que el pedido de procesamiento que hizo el fiscal "tiene varias incoherencias y se funda en elementos parciales", ya que en la causa lo único nuevo que hubo fue la participación de la perito semióloga.



"En su momento el juez y fiscal hicieron pericias y tomaron declaraciones y no se encontró méritos para pedir procesamiento", agregó. Y sostuvo que su defendido "reconoció en una declaración en su momento haber estado ahí", pero que "después en todas las demás las negó y en lo que se basa la fiscalía para pedir el procesamiento es en lo que él contó en aquel momento".

Lo que dice la semióloga, señala la abogada, es que "hay una conducta restrictiva" en la forma de comunicarse de "el Cachila" y que se debe a "un contexto de un estrés global".

Biquez contó que ayer lunes cuando se supo el pedido de procesamiento, "el Cachila" no estaba en el lugar porque un rato antes se había sentido mal y lo trasladaron para que sea atendido por personal médico: "Se descompensó en la propia audiencia. Tiene algunas enfermedades, en este caso de los pulmones, el tiene tuberculosis además de otras cosas".

Agregó que al estar detenido, se pidió que no pase frío y se le den cuidados especiales, "porque es bastante endeble su salud. Es muy joven, pero consume muchos estupefacientes", señaló la defensora.



Y sostuvo que "el Cachila" no se tomó "nada bien" la noticia del pedido de procesamiento, "porque él afirma que no tuvo nada que ver, es más, repitió varias veces que si iba a la cárcel se autoeliminará porque no tiene nada que ver en el hecho".