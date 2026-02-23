Apelaciones confirmó rechazo a un recurso de amparo contra la campaña para reducir la población de cotorras

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno confirmó una sentencia de primera instancia que había rechazado el mes pasado un recurso de amparo contra la campaña oficial prevista para reducir la superpoblación de cotorras. El recurso había sido presentado por la organización no gubernamental Plataforma Ambientalista.

El tribunal entendió que no se pudo demostrar con certeza técnica absoluta que la campaña generará un daño ambiental irreversible.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) tiene previsto instrumentar una campaña para controlar la población de cotorras que en el sur del país genera daños importantes en montes frutales. Se planea colocar cebo venenoso en la copa de los árboles donde hay nidos de cotorras (en general eucaliptus) utilizando maquinaria que está previsto que provea el Ejército.

El tribunal entendió que el MGAP actuó dentro de sus competencias. No encontró una “ilegitimidad manifiesta” que permitiera a la justicia interferir con decisiones técnicas de la administración.

En un comunicado divulgado por la organización ambientalista se señala que “el fallo establece un criterio muy elevado para el amparo exigiendo una profundidad de prueba pericial que colisiona con la naturaleza urgente y sumaria de este tipo de juicios”. La sentencia del tribunal exoneró a la organización de hacerse cargo de los costos de la actuación judicial.

La intención del gobierno es comenzar la campaña antes de marzo, cuando se realiza la cosecha de manzanas, una de las frutas más afectadas por las cotorras. Los productores deberían en no más de 48 horas después de las muertes de las aves enterrar sus restos para evitar que estos sean comidas por animales como perros, zorros, corderos, o gatos que podrían, a su vez, intoxicarse.