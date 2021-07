Ancap sumó "documentación relevante" a denuncia iniciada por UTE sobre Gas Sayago

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, se presentó este viernes de tarde en el juzgado de Crimen Organizado para ampliar la denuncia iniciada por UTE sobre irregularidades en Gas Sayago, el proyecto impulsado por el expresidente José Mujica, que no prosperó y generó pérdidas por más de US$ 200 millones.

"Para Ancap es importante acompañar las acciones que presentó UTE. Existe mucha información que acabamos de presentar ampliando la denuncia, agregando documentación de relevancia", destacó Durand en rueda de prensa a la salida del juzgado. El País informó en su edición del 1 de julio que la empresa petrolera acompañaría la denuncia presentada por UTE, organismo patrocinado por el abogado Jorge Barrera.

"Agregamos facturas, ampliatorias del informe de (PricewaterhouseCoopers) PwC, todas las actas, la secuencia y la referencia histórica", dijo el jerarca. "La idea de construir una regasificadora nace en el 2007 por parte del directorio presidido por Daniel Martínez. Luego sigue por parte de (Raúl) Sendic, el directorio de la época, luego sigue con Riet, Coya y culmina Marta Jara liquidando la empresa de la cual ella había reservado su cargo como gerente general", repasó.

"Hay manejo y uso de tarjetas corporativas para una empresa privada de la cual los fondos eran públicos. Las garantías eran públicas y soberanas de todo el Estado uruguayo. Se firmaron préstamos por U$S 82 millones para Gas Sayago", agregó el vicepresidente de Ancap, y remarcó: "Hay un perjuicio grave a la administración".

La auditoría de PwC realizada a pedido del directorio de UTE señaló que Gas Sayago destinó US$ 132 millones en una escollera (US$ 26 millones), dragado del Río de la Plata (US$ 51 millones) y un gasoducto (US$ 55 millones) para la regasificadora.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, había señalado en conferencia de prensa a comienzos de junio, cuando se presentó el informe de PwC, que el emprendimiento implicó hasta la fecha una pérdida de US$ 213 millones.

Producto del proceso de la liquidación, el proyecto Gas Sayago tiene demandas en trámite por US$ 37.521.559, de las cuales se han provisionado US$ 12.980.908. Además, más US$ 8 millones costará retirar los pilotes en el Río de la Plata, y US$ 3 millones son los que gasta Gas Sayago por año mientras dura la liquidación, proceso que continúa abierto.