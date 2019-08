Aduanas no controló el avión que salió cargado con cocaína desde Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el 16 de mayo despegó desde el Aeropuerto de Carrasco hacia Europa un avión particular cargado con 600 kilos de cocaína, el equipaje no había sido controlado por el personal de Aduanas que trabajaba ese día porque, según anunció ayer el director nacional de Aduanas Enrique Canon, no le corresponde hacerlo. El protocolo para las partidas de vuelos privados no lo establece.

Ese día el jet privado salió con 43 valijas y diez personas a bordo, según admitió el ministro de Defensa José Bayardi, pero nada llamó la atención del personal de la Policía Aérea Nacional que sí realiza los controles en las salidas.



El avión hizo escala en Niza y fue detenido con el cargamento en el aeropuerto francés de Mulhouse, en el marco de la Operación Familia de la Oficina Europea de Policía (Europol) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos​ (DEA por su sigla en inglés). Fueron arrestadas 16 personas en Asia y Europa.



El protocolo para las partidas de vuelos privados indica que “los pasajeros y tripulantes son controlados por la Policía Aérea Nacional” y, en caso de hallar una irregularidad, los efectivos de la policía “informan a los funcionarios de Aduanas y esos se dirigirán al embarque a realizar los controles correspondientes”. Pero eso no sucedió el 16 de mayo, indicó Canon. O sea, el efectivo a cargo no detectó nada extraño.



El director admitió que “pudieron haberse cometido errores graves en la partida pero si los hubo, lo que está a estudio de la fiscalía, no pueden atribuirse a falta de protocolo ni a un supuesto desmantelamiento de los controles aduaneros”. Y admitió: “Aparentemente hubo funcionarios que no cumplieron con sus responsabilidades”.

Enrique Canon, director nacional de Aduanas. Foto: Archivo El País.

En tanto, el coronel Marcelo Pilón, comandante de la Brigada Aérea III de la Fuerza Aérea Uruguaya de la que depende la Policía Aérea Nacional, confirmó al diario El Observador que son los encargados de registrar a los pasajeros cuando se van del país, pero dijo que no está entre las prioridades controlar si hay droga en los bolsos. “La droga no es un artículo prohibido para la aviación, por lo tanto no hacemos un control directo de esas sustancias", dijo Pilón, y añadió que “eso le corresponde a Aduanas”.



El 13 de mayo, cuando el avión llegó desde Cabo Verde, el funcionario de Aduanas sí controló el equipaje, confirmó Canon. Ese día entraron al país 11 valijas y no 43.



¿Cómo queda Uruguay parado a nivel internacional tras este incidente? "Obviamente que Uruguay bien parado no queda”, dijo Canon en conferencia de prensa. Desde los organismos involucrados se sospecha que los traficantes tenían un arreglo previo que les asegurara poder sacar la mercadería sin problemas. El tema está bajo investigación de la fiscal de la Ciudad de la Costa, Patricia Rodríguez.