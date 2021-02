Accidente fatal en los accesos: ¿qué dijeron el camionero y el empresario ante la Justicia?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tres días después de ser contratado, el camionero Carlos G. transportaba una carga de tosca cuando recibió una llamada de su patrón Walter G. pidiéndole que cambiara de ruta para evitar un control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

“Así no trabajo. El camión debe estar en regla; otra vez no cambio de ruta”, dijo al empresario según declaró el camionero en la Fiscalía. Poco después, el vehículo fue regularizado por la firma.

Carlos era conocido por sus compañeros como “El Viejo”. Empleado meticuloso, hacía casi un año y medio que trabajaba en la compañía cuando protagonizó el accidente en los accesos a Montevideo.



En el siniestro, sucedido el 13 de noviembre de 2020, perdió la vida el pizzero Pedro Recalde y otras cuatro personas resultaron lesionadas.

En su declaración ante la fiscal Sabrina Flores realizada el 4 de diciembre de 2020, el camionero dijo que estaba en una obra cuando recibió la orden de su patrón de trasladar una excavadora desde un predio a la sede de la empresa situada en las afueras de Montevideo.



Un maquinista colocó la excavadora encima de una chata, y Carlos le pidió que le bajara el brazo lo más que pudiera, no sea cosa que se fuera a topar con algo. “No baja más”, le respondió el maquinista según la declaración que del camionero.



Carlos, entonces, ató la excavadora con cadenas a la chata. Y, posteriormente, unió la chata con el camión.

Accidente de transito en los accesos a Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Luego aguardó una hora a que llegara su patrón. Como no lo hacía, le envió un mensaje al empresario solicitándole una escolta. No obtuvo respuesta. Lo llamó tres veces. Tampoco contestó. Cansado, partió de la obra por los accesos de Montevideo en dirección norte, siempre según su relato.

El camión pasó sin problemas el puente peatonal de Capurro. Cuando se acercó al puente de La Teja, Carlos miró por los espejos y siguió sobre la banquina, despacio. Enseguida escuchó el golpe.



Lo que sintió fue como una fuerza desplazaba el camión hacía adelante. Ahí clavó los frenos. “Me tiré para abajo. Vi que el puente se había derrumbado. La gente corría. Un niño estaba caído en el suelo. Me fijé y tenía solo raspones”, señaló Carlos. Enseguida la Policía llegó al lugar.



“Cuando supe que había muerto alguien, ello me cayó como un balde de agua fría. (...) Me duele lo que le pasó a la familia del muerto”, dijo Carlos y rompió a llorar.



En la Fiscalía le preguntaron si no percibió que la altura del brazo de la máquina era muy alto cuando ya estaba encima del camión.



El camionero respondió que no. “Esa máquina yo nunca la había cargado. Mi responsabilidad es manejar el camión. No operar la excavadora”, explicó.

Colapso del puente en los accesos a Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Fiscal Flores: ¿Usted pasó antes por ese puente trasladando maquinaria pesada?



Carlos: Pasé debajo de ese puente, pero llevando máquinas más chicas. Pero nunca trasladé máquinas de ese porte. Por eso nunca puse atención a la altura que tenía el puente.



Fiscal Flores: ¿Por qué partió con el camión si no tenía una escolta?



Carlos G: (Llora) Si no muevo la máquina, a mí me echan. Tengo que mantener a tres hijos. Nadie me dará trabajo con 60 años.

Fiscal Flores: Cuando miró la altura del puente, ¿pensó que iba a chocar con algo?



Carlos G: No pensé.



Al finalizar la audiencia, el abogado del camionero, Nicolás Pereyra, dijo que “hay un haz obligacional” en materia de seguridad que lo tiene que cumplir la empresa y anunció que solicitará una pericia sobre el accidente fatal.

Empresario contradice las versiones del chofer.

El 14 de diciembre de 2020, el empresario Walter G. declaró en la Fiscalía en calidad de indagado. Ya en sus primeras respuestas a Flores, contradijo la versión del chofer.



“Tres días antes del accidente, el equipo (la excavadora) se cargó en mi empresa y fue trasladada a la obra en Montevideo circulando por la perimetral, la Ruta 5 y los accesos. Ese fue el viaje de ida. Y el camión fue conducido por Carlos”, explicó.



Asistido por la penalista Laura Robatto, el empresario señaló que el accidente fatal lo liquidó emocionalmente. “Me enloquezco por lo que pasó a las víctimas”, dijo.

Caída de puente peatonal en los accesos a Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Relató que, al día siguiente del accidente, llamó por teléfono a una gestora que le realiza trámites ante el Estado. Ahí se enteró que la tarjeta del Ministerio de Transporte del camión -una autorización para circular- estaba vencida. “Si hubiera sabido eso, no sacaba el camión a la calle. Lo que nos generaba dinero era la máquina excavadora”, explicó.



El empresario reconoció en la Fiscalía que dio la orden de cargar la excavadora sin apuro. “‘No se vengan hasta que yo o mi hijo llegue’, les dije. No sé por qué el camionero se tiró solo”, expresó Walter.



Fiscal Flores: ¿Por qué no pidió custodia para el camión?

Walter: Entiendo que no lleva custodia. La máquina no pasaba de 3,50 metros de ancho. (...) Mire que cada noche pienso en el accidente. Por desgracia, mucha gente nos abandonó (llora). Mi hijo de 18 años quiere seguir con esta locura (la empresa). No dormimos. No solo por lo económico, sino por la barrabasada que pasó. ¿Quien me va a contratar ahora? Tengo un concurso de acreedores. Ya venía atrasado dos meses en los pagos. Si no pago una cuota, me rematan todo. Con la máquina veníamos bichicomiando, saliendo. Ahora el MTOP me suspendió la libreta de circulación. De mi empresa no sale nada. Capaz que cae una paloma encima de un camión y termino preso”.