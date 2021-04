Abuso sexual y violencia en el hockey: los relatos de las jugadoras que acusan al entrenador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Hockey sobre Césped realizó el miércoles 14 una audiencia donde veinte jugadoras de la Selección Uruguaya ratificaron las denuncias de abuso sexual, acoso y violencia por parte de un entrenador.

En el encuentro, que se efectuó a través de la plataforma Zoom, las deportistas señalaron que las situaciones denunciadas ocurrieron en habitaciones de hoteles extranjeros donde se alojaba la Selección Uruguaya de Hockey sobre Césped (Las Cimarronas), en un viaje de avión de la delegación y durante o a la salida de los entrenamientos. Y agregaron que los casos sucedieron entre los años 2012 y 2019.

Según los testimonios de las chicas denunciantes, el entrenador les daba palmadas, les levantaba las polleras con el palo de hockey y opinaba sobre sus atributos físicos. En una ocasión, habría solicitado por Skype a una jugadora de 14 o 15 años que le mostrara las piernas y luego que se desnudara, a lo que la chica se negó. Más de una de las denunciantes coincidieron en que el entrenador habría atacado sexualmente a una joven en un avión, metiéndole la mano por dentro de su remera.

Las jugadores afectadas pertenecían a los principales equipos de hockey sobre césped de Montevideo y concurrían a colegios de Carrasco. En uno de ellos trabajaba el entrenador hoy desafectado temporalmente de la Federación. El caso fue denunciado por dicha entidad deportiva a la Fiscalía.



Los siguientes son algunas denuncias de las jugadoras a las que accedió El País:

Testimonio 1.

“A finales de febrero de 2018 nos fuimos a Guadalajara, México, con la Selección sub 18 al Torneo Panamericano. Buscábamos la clasificación para los Juegos Olímpicos. Nos quedamos en un hotel muy grande junto a otras delegaciones. Repetidas veces, el entrenador se sentaba en la cama donde dormíamos Mariana (nombre ficticio) y yo, estando nosotras acostadas y tapadas. Tiempo después me enteré, por Mariana, que cuando yo estaba distraída, él metía la mano por debajo de las sábanas y le tocaba las piernas y le bajaba la ropa interior (...) El 18 de marzo volvimos a Uruguay, tomamos dos aviones. En el segundo avión, Mariana y el entrenador viajaron al lado. En este vuelo, en el momento que todos estábamos durmiendo, él le metió la mano abajo de la remera y le tocó los pechos y luego le metió la mano adentro del pantalón y la bombacha”.

Testimonio 2.

“Fue en Buenos Aires, después de que terminara un torneo. El entrenador me llamó, me dijo que quería hablar conmigo. Él empezó la conversación diciendo que yo era muy observadora y que seguramente me había dado cuenta de que él y Mariana tenían una relación más allá de ser entrenador-jugadora. Ahí yo le dije que sabía lo que había ocurrido en el avión, que a mí ya no me podía mentir. Quedó sorprendido y me dijo que lo ocurrido fue un error. Me dijo que le había pedido perdón a Mariana. Que se sentía muy arrepentido. Que estos no son los valores que a él le habían enseñado. Que él estaba enamorado de ella y que eso explicaba sus acciones y que era la única vez que le había pasado algo de este estilo con una jugadora. Yo recuerdo haberle dicho abusador y él no lo negó”.

Testimonio 3.

“Recuerdo que una vez en un provincial en Rosario 2014, yo tenía 14 años. El entrenador me dio una palmada en la cola para que entrara a la cancha. Esto se lo hacía a muchas jugadoras. También nos levantaba la pollera con un palo de hockey. Durante los juegos, el entrenador repetidamente nos hacía comentarios sobre nuestros cuerpos”.

Testimonio 4.

“Tengo 23 años y fui acosada sexualmente por el entonces entrenador de hockey del liceo. A finalizar segundo y durante todo el tercer año, el entrenador me acosó sexualmente por vía virtual. Esto ocurrió hace siete años cuando yo tenía de 14 a 15 años. Él quería tener video llamadas por Skype y la vez que accedí apareció sin remera. Luego me admitió que durante esa conversación había estado desnudo e insinuó que se había masturbado. En esa misma ocasión insistió en que le mostrara mi cuerpo. Cuando yo cedí y le mostré mis piernas, me pidió que me sacara la ropa y que le mostrara aún más, a lo cual no accedí. Estas situaciones se sucedieron por meses”.

Foto: Pixabay

Testimonio 5.

“La obsesión del entrenador hacia mí se hizo cada vez mayor. Para un torneo internacional entrenamos todos los días doble horario. En las prácticas me tocaba la cola, a veces con una tabla de entrenador, pero otras tantas con la mano. Lo único que me salía decirle era “qué idiota”. Pero cuando podía le decía que eso me dejaba incómoda (tenía 15 años) y le pedía que no lo hiciera más. El entrenador se reía y siempre me regalaba algún chocolate o golosina. Entonces cuando lo veía de nuevo le repetía lo mismo: que dejara de regalarme cosas porque me ponía nerviosa y que no quería que me regalara nada. Él se reía”.

Testimonio 6.

“Lo peor que me pasó con el entrenador ocurrió en 2014, una semana antes de que nos vayamos de viaje (al exterior). Volvíamos de una práctica de noche, charlando de cómo estaba jugando el equipo, de los nervios que teníamos y un montón de cosas más. Llegamos a mi casa. De repente él me dijo que iba a mover el auto hasta la esquina así podíamos charlar un rato más y que en mi casa no se iban a preocupar de que hubiera un auto estacionado afuera. No supe qué decirle y dejé que moviera el auto. Entendí que a él lo ponía nervioso, porque era mi entrenador, que lo vieran conmigo en el auto. Cuando estábamos en la esquina hablando de hockey se tiró arriba mío. En el intento trató de darme un beso en la boca y trató de tocarme entre la pollera y la calza. Yo inmediatamente tuve el reflejo de empujarlo. Ambos nos pusimos muy nerviosos y le dije que me iba. Me bajé del auto. Recuerdo acostarme en mi cama sin bañarme ni cenar. A los 10 minutos me llegó un mensaje del entrenador diciendo que estaba muy enamorado de mí”.

“Se trata de conductas punibles penalmente” La denuncia formal, redactada por la abogada del estudio Santín, Jimena Fradl, y firmada por 20 jugadoras, señala que las conductas del entrenador han sido, además de “punibles penalmente” en algunos casos, “absolutamente inaceptables e inapropiadas” para el ámbito deportivo en otros. La denuncia expone situaciones de las que las firmantes han sido víctimas o testigos. También fue rubricada por jugadoras que manifestaron su rechazo a este tipo de conductas en el ámbito deportivo del que forman o han formado parte y su total apoyo a las jugadoras que las han sufrido, dice el documento. Y agrega: “Esas conductas no deben normalizarse, tolerarse o disimularse, sino que deben repudiarse desde las altas esferas de los cuerpos deportivos, fomentando una cultura del respeto que considere a todas las personas en igualdad”.