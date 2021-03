Jugadoras de hockey acusan a entrenador de abuso sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un grupo de jugadoras y exjugadoras de hockey presentaron el domingo 28 una denuncia por escrito en la Federación Uruguaya de Hockey Césped (FUHC). Allí exponen como central un caso de abuso sexual por parte de un entrenador hacia una jugadora de su plantel, así como acoso y abuso psicológico hacia sus compañeras de equipo.

En un texto titulado “Hockey Uruguay. Comunicado en apoyo a la denuncia de acoso, abuso sexual y psicológico. Un problema de larga data”, las denunciantes señalaron que los casos de acoso afectan la salud mental de muchas deportistas. “Ya desde hace tiempo, nos vemos interpeladas como jugadoras por numerosos casos de acoso y abuso sexual y psicológico por parte de algunos entrenadores, abusando de su poder”, dijo el comunicado.

“Hay que terminar” con la “naturalización” del acoso y abuso sexual y psicológico que pone en relieve la dinámica de abuso de poder en el hockey, añadieron. “No está bien que tu entrenador te escriba mensajes personales por redes sociales. No está bien que te diga que te pasa a buscar o que está afuera (del entrenamiento). No está bien que te diga lo bien o mal que te queda la pollera ni ninguna prenda. No está bien que opine sobre tu cuerpo o que te invite a salir”, advirtieron las jugadoras en el comunicado.