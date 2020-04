Abogados plantean a la Corte que habilite trámites por web

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Colegio de Abogados del Uruguay recibió en los últimos días cientos de planteos de profesionales que enfrentarán una dura situación económica si perdura la Feria Judicial Sanitaria decretada el 14 de marzo de este año por la Suprema Corte de Justicia, tras la llegada del coronavirus a Uruguay.

Algunos estudios jurídicos de gran y mediano porte han enviado a sus funcionarios -procuradores, telefonistas y cadetes- al seguro de paro por la caída de la actividad provocada por dicha feria o han cerrado. Estudios pequeños o abogados independientes enfrentan una difícil situación económica al suspenderse todos los procesos penales por la feria.

Preocupado por esta situación, el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, se contactó con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, para plantearle la posibilidad de que los profesionales realicen trámites judiciales a distancia y que vuelvan a correr los plazos judiciales.



La feria judicial sanitaria finalizará mañana. Luego, el Poder Judicial continuará parado durante la Semana Santa.

Fuentes del entorno de Minvielle dijeron a El País que tras Semana Santa se continuará con el régimen de trabajo actual, teniendo en cuenta que no ha cesado la emergencia sanitaria decretada por el gobierno.

Pescadere señaló a El País que le preocupa que esta situación genere incertidumbre en los derechos de las personas y agregó que el Colegio trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que despeje cualquier duda que pueda existir sobre la forma en que se deben computar o no los plazos procesales, administrativos o sustanciales. En esa iniciativa también participan varios colegios de profesionales del interior del país.

Abogados consultados por El País señalaron que, pese a la cuarentena voluntaria, oficinas del Poder Ejecutivo, entes autónomos y Poder Legislativo funcionan a distancia, mientras que el Poder Judicial está totalmente detenido y no genera respuestas a profesionales, demandantes, demandados, acusados y víctimas.



El siguiente es un resumen de una entrevista realizada por El País a Pescadere:



-Me consta y lo mismo a usted que han cerrado estudios jurídicos y enviado al seguro de paro a empleados por la feria sanitaria impuesta en el país.



-Este fenómeno ha ocurrido en todos los países afectados por la pandemia. Los poderes judiciales han debido suspender la actividad y entrar en feria judicial. Pero como se trata de una situación que no se sabe cuándo terminará, en todos los países se han ido implementando medidas para que los distintos actos procesales que normalmente se realizan en los juzgados, se vayan realizando a distancia con el apoyo de medios tecnológicos. Es la única forma de evitar que se termine denegando justicia a las personas si, como es de prever, esta situación se extiende por varios meses.

-Usted manifestaba que faltan las firmas digitales de abogados para implementar un sistema judicial remoto. ¿Se va camino del expediente electrónico o actos procesales a distancia?



-Una gran cantidad de abogados tienen ingresos relativamente bajos que apenas le permiten vivir. Un camino, y el Colegio lo está evaluando, es plantear que aquellos colegas más afectados puedan recibir un subsidio mientras no pueden desarrollar su actividad. El otro camino, complementario, es el de urgir el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a través de actos a distancia.

-¿La Justicia está preparada para funcionar en base a actos a distancia?



-Es un tema complejo, donde se requieren recursos humanos y materiales, y la interacción de distintos sujetos. El Poder Judicial ya ha adelantado mucho. Pero es difícil implementar algunas cosas precisamente por la emergencia en la que vivimos. Los abogados debemos también aprender y acostumbrarnos a esta nueva realidad. La pandemia no esperará por nosotros. Para volver a desarrollar nuestra actividad debemos familiarizarnos con la nuevas tecnologías, la firma digital de documentos, e inclusive en un paso posterior celebrar audiencias judiciales a distancia. Lo que hasta hace pocos meses parecía de ciencia ficción, hoy es la única posibilidad de que rápidamente podamos trabajar.

Muchos expedientes quedaron “congelados” por feria sanitaria A diferencia de otras actividades estatales, en los procesos jurisdiccionales corren plazos legales, muchos de ellos perentorios e improrrogables, cuyo transcurso sin que se desarrolle una actividad procesal pueden poner en riesgo los derechos de las personas involucradas. Por ello, la Suprema Corte de Justicia dispuso el 14 de marzo de este año la Feria Judicial Sanitaria, absolutamente inédita en un país como Uruguay no acostumbrado a catástrofes o cataclismos naturales. La Justicia solo atenderá situaciones urgentes donde corren grave peligro los derechos en juego.



Con ello, la dilucidación de los derechos de los justiciables ha quedado “congelada” hasta tanto se restablezca la actividad jurisdiccional. Y del mismo modo la actividad de los abogados que en algunos casos se ha reducido dramáticamente y en otros, dependiendo de su forma de ejercicio profesional, directamente es nula.