García sobre Semana de Turismo: "Queremos que aquel que sale sienta que está en offside"

El gobierno realizó una nueva conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva este miércoles en la que los ministros del Interior y de Defensa dieron detalles acerca del operativo que comenzó este miércoles para desestimular la circulación vehicular en las rutas en la previa de la Semana de Turismo, para lo cual el Poder Ejecutivo dictó un decreto. Con esto se busca evitar las aglomeraciones y por ende la propagación del COVID-19.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que habrá 210 puestos policiales con 1.500 efectivos policiales “para llevar adelante lo que el decreto nos habilita”, requerir documentación de diferentes vehículos y armas de caza, para conseguir el objetivo de frenar la movilidad en la medida de las posibilidades.

Jorge Larrañaga, esta noche en conferencia de prensa, en Torre Ejecutiva. Foto: Leonardo Mainé

"Seguimos en el plano de la exhortación, pero queremos ser claros, la exhortación tiene que valer para la responsabilidad social. No es necesaria la imposición de una suerte de precepto obligatorio para que la población comprenda que de esta enfermedad salimos con el esfuerzo de todos los uruguayos", comentó el ministro.

La seguridad Consultado acerca de si los controles en las rutas generará que haya menos policías para enfrentar a la delincuencia, Larrañaga dijo: "La contestación es no, no estamos descuidando esa función de prevención, disuasión y combate al delito". "En muchos casos estos operativos nos han servido para lograr encontrar hasta gente que estaba requerida, autos robados, hemos logrado requisar armas y hasta drogas", agregó. "No estamos descuidando ese punto porque ademas estamos hablando de 1.500 efectivos que están haciendo tareas inherentes a la seguridad y que pertenecen a las distintas jefaturas de todos los departamentos en conjunto con la Guardia Nacional Republicana", finalizó.



"No se trata de lograr que la persona entre en desacato", dijo Larrañaga consultado ante qué pasará en un eventual control de este tipo. "Volver o no volver sobre sus pasos para aquel que pretenda salir es un tema de conciencia. Comprendiendo que su salida puede poner en riesgo a otros seres humanos", dijo el ministro.

"En esta semana, un turista no es un amigo de la salud", agregó a su turno el ministro de Defensa, Javier García. "Todos sabemos que en buena medida la concentración de casos está aquí en el sur del país. Una buena decisión (...) es no trasladar hacia el resto del país la concentración de casos", agregó. "En esta próxima semana un turista no es un amigo de la salud", insistió.

Para contener el virus, se exhorta a los dueños de campamentos privados a no permitir el ingreso a esos predios. Los campings públicos cerrarán, como se anunció días atrás. "Queremos desalentar toda iniciativa que exista en este sentido", dijo García. "Queremos que aquel que sale sienta que está en offside", comentó el ministro. Quien sale de su casa comentó García “está hipotecando la suerte de muchos uruguayos”.

Además, el ministro de Defensa brindó detalles acerca de cómo será el operativo de patrullaje durante estos días en diferentes puntos del país para desalentar diferentes actividades.

"La inmensa mayoría" asumió un compromiso que hay que "subrayar" en esta "batalla que estamos dando", indicó García.

“La verdad que este trascurso que hemos llevado en estas dos semanas largas muestra que el camino es acertado”, dijo García sobre la estrategia que el gobierno ha tomado desde el comienzo del brote para contener su propagación. Agregó que la Academia Nacional de Medicina elogió en las últimas horas las medidas tomadas por el gobierno. “Cuando las medidas dan resultados nada indica que deban cambiarse. Comparativamente con otros países las nuestras han sido muy efectivas”, añadió.

“Este camino implica mucho compromiso social. Y si Uruguay se ha destacado históricamente es por el compromiso de su sociedad”, remató García.